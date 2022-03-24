Названы два нетипичных симптома инфаркта, при которых шансы на выживание сильно снижаются

Боль в груди считается «железобетонным», генеральным признаком инфаркта миокарда. Но есть и другие жалобы, при которых тоже срочно надо вызывать врача. Пациенты с какими симптомами чаще, чем с болью в груди, умирают после инфаркта, выяснили исследователи из больницы Брага.Схватился за грудь, жалуется на давящую боль, отдающую в руку — это точно инфаркт! Такие стереотипы укоренились в нашем сознании благодаря в том числе и фильмам, в которых сердечный приступ, случившийся у главного героя, изображают именно так.На самом деле, говорить об опасном состоянии и приближении сердечно-сосудистой катастрофы могут совсем другие, казалось бы, далеко не смертельные, симптомы. Но пациенты с такими жалобами, оказываются, умирают чаще, чем те, у кого наблюдаются типичные симптомы инфаркта. Об этом говорится в исследовании ученых из больницы Брага в Португалии.Ученые изучили симптомы пациентов с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST). Это клинический вариант ишемической болезни сердца, при котором в результате острой ишемии в миокарде появляется зона некроза, повышается уровень маркеров некроза миокарда (тропонина) в крови, но на кардиограмме нет повышения сегмента ST.В исследование были включены 4726 пациентов старше 18 лет, госпитализированных с ИМбпST в период с октября 2010 года по сентябрь 2019 года.Пациенты были разделены на три группы в зависимости от основного симптома, на который они жаловались при поступлении в больницуболь в груди (4313 пациентов, 91%),одышка/утомляемость (332 пациента, 7%),обмороки — временная потеря сознания, вызванная падением артериального давления (81 пациент, 2%).Пациенты с жалобами на одышку и утомляемость чаще были женщинами (42%), а вот боль в груди чаще наблюдалась у мужчин (71%), равно как и обмороки (67%).Исследователи выяснили, что только 76% пациентов с одышкой и усталостью как основным симптомом сердечного приступа выжили в течение года после случившегося, а вот среди тех, кто жаловался на боль в груди, выживаемость составила 94%.- У пациентов с одышкой или усталостью прогноз был хуже, чем у пациентов с болью в груди. У них было меньше шансов остаться в живых через год после сердечного приступа, а также меньше вероятность выписаться из больницы из-за проблем с сердцем в течение этого периода, — сказал доктор Пауло Медейрос, один из авторов исследования.Одышка и крайняя усталость были более распространенными симптомами сердечного приступа у женщин, пожилых людей и пациентов с гипертонией, диабетом, заболеваниями почек и легких.- Это исследование подчеркивает необходимость рассмотрения диагноза инфаркт миокарда, даже если основная жалоба пациента не связана с болью в груди, — делают выводы ученые. — В дополнение к классическим симптомам сердечного приступа в виде боли или тяжести в груди, отдающих в одну или обе руки, шею или челюсть, люди должны обратиться за неотложной медицинской помощью, если они испытывают длительную одышку и жалуются на крайнюю усталость.Какая одышка опаснаОдышка - это когда даже небольшое физическое напряжение (непродолжительная прогулка, подъем по лестнице, поход в душ, мытье пола) вызывает у вас трудности с дыханием. Когда необходимость постоянно останавливаться, чтоб отдышаться.Всегда нужно немедленно насторожиться и обратиться к врачу, если одышка появилась внезапно. Особенно, если до этого человек ей никогда не страдал. При наличии хронических заболеваний рекомендуется сразу обращаться к врачу: пульмонологу, аллергологу или кардиологу. Если понимания возможных причин одышки нет, начать можно с визита к терапевту.Когда одышка сохраняется длительное время, а назначенные врачом лекарства не дают должного эффекта, стоит пройти дополнительное обследование.Ранее «Доктор Питер» уже рассказывал, что сердечные заболевания у женщин нередко протекают с нетипичными симптомами. Так, глава Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева объяснила, что все заболевания сердца у женщин носят своеобразный характер, а симптомы отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины.