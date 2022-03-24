Не только лук и чеснок: продукты, которые делают отталкивающим запах изо рта

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Помимо особенно пахучих лука и чеснока, виновниками отталкивающего запаха изо рта могут быть другие продукты – известно ли вам о них?Статистически неприятный запах изо рта чаще всего вызывается употреблением в пищу определенных продуктов. Вот что может ухудшать ваше дыхание, помимо известный провокаторов отталкивающего «аромата» – лука и чеснока.Кофе. Известно, что кофе обладает целым рядом полезных свойств, однако напитки с кофеином могут сделать ваше дыхание несвежим. Кофе уменьшает выработку слюны, которая необходима для естественной очистки полости рта и вымывания любых бактерий. Вдобавок содержит сернистые и кислотные соединения, которые, застряв во рту, могут надолго испортить его запах.Совет врачей: чтобы избежать проблемы, нужно выпивать воду после каждой чашки кофе.Молочные продукты. Съеденные сыр или мороженое, выпитый стакан молока – все это тоже может быть причиной неприятного запаха изо рта. Его появление объясняется тем, что бактерии, обитающие на поверхности языка, охотно питаются аминокислотами, которые содержат молочные продукты. Противный запах является продуктом жизнедеятельности этих микроорганизмов.Алкоголь. Подобно кофе, он тоже сушит рот. Высыхание слизистой полости рта способствует росту бактерий, которые не вымываются из-за недостатка слюны. Это – еще одна причина, почему спиртные напитки следует обильно запивать водой.Рыба. В ней содержится соединение под названием триметиламины, которое может задерживаться во рту и издавать неприятный запах. Некоторые люди подвергаются состоянию, известному как триметиламинурия, которое «награждает» их неприятным рыбным запахом, способным то появляться, то исчезать. Считается, что неизлечимое состояние вызывается дефектными генами, которые человек наследует от своих родителей.Как сохранять дыхание свежим.Регулярно чистить не только зубы, но и язык.Регулярно использовать не только щетку, но и зубную нить.Пить достаточно воды, не допускайте обезвоживания ротовой полости.Периодически посещать стоматолога – некоторые проблемы с зубами и деснами могут вызывать неприятный запах, несмотря на чистку и полоскания.Обязательно посетить стоматолога, если возник неприятный запах изо рта, который не проходит долгое время вопреки уходу за ротовой полостью.