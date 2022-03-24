Названа норма потребления сахара в день

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Илона Мирзоян рассказала , какое количество сахара можно есть ежедневно без вреда здоровью.Эксперт предупредила, что норма рассчитывается индивидуально для каждого человека, так как на этот показатель влияет несколько факторов.«Норма потребления углеводов зависит в том числе наличия эндокринных заболеваний, ожирения. Но для здорового человека с нормальной массой тела, по данным Всемирной организации здравоохранения, дневная норма сахара — 25 граммов (не более пяти чайных ложек)», — прокомментировала свою позицию эндокринолог.Илона Мирзоян рекомендовала использовать специальный калькулятор калорий. С его помощью можно отследить актуальный уровень потребления сахара – нужно всего лишь вносить в него все съеденное в течение дня.