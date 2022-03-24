«Умное» кольцо предскажет заражение COVID-19
Постоянно измеряющее температуру человеческого тела кольцо поможет определить начальную стадию развития симптомов коронавирусной инфекции. Эксперты из Калифорнийского университета проанализировали информацию по 50 добровольцам, которые носили это кольцо с сенсорами и переболели COVID-19. Данная работа стала частью проекта под названием TeamPredict - исследования с участием более 65 000 носителей этих колец Oura, изготовленных одним из финских стартапов. Кольца фиксируют температуру, уровень сердцебиения, интенсивность дыхания и даже показатель активности.
Наблюдения показали, что измерение температуры с помощью кольца могут в надёжной степени применяться для определения самого раннего развития лихорадки - ключевого симптома COVID-19 и гриппа. Однако пока проведено исследование надёжности этой концепции всего с 50 участниками. Следовательно, их количество необходимо намного увеличить для того, чтобы точно знать, подходит ли этот инструмент для выявления вируса.
Авторы исследования подчеркивают, что лихорадка довольно часто начинает развиваться ещё до того, как у пациента появятся какие-то выраженные симптомы коронавируса. А иногда легкая лихорадка вообще является единственным проявлением ковида. Наблюдения подтверждают гипотезу о том, что некоторые случаи коронавирусной инфекции, сопровождающиеся слабой лихорадкой, проходят незамеченными, а значит, носители вируса бесконтрольно заражают окружающих.
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