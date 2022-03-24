«Умное» кольцо предскажет заражение COVID-19

Учёные проверили уникальное кольцо, которое постоянно измеряет температуру тела. С его помощью коронавирусную инфекцию можно будет засечь на самой ранней стадии, когда все симптомы еще сглажены.Постоянно измеряющее температуру человеческого тела кольцо поможет определить начальную стадию развития симптомов коронавирусной инфекции. Эксперты из Калифорнийского университета проанализировали информацию по 50 добровольцам, которые носили это кольцо с сенсорами и переболели COVID-19. Данная работа стала частью проекта под названием TeamPredict - исследования с участием более 65 000 носителей этих колец Oura, изготовленных одним из финских стартапов. Кольца фиксируют температуру, уровень сердцебиения, интенсивность дыхания и даже показатель активности.Наблюдения показали, что измерение температуры с помощью кольца могут в надёжной степени применяться для определения самого раннего развития лихорадки - ключевого симптома COVID-19 и гриппа. Однако пока проведено исследование надёжности этой концепции всего с 50 участниками. Следовательно, их количество необходимо намного увеличить для того, чтобы точно знать, подходит ли этот инструмент для выявления вируса.Авторы исследования подчеркивают, что лихорадка довольно часто начинает развиваться ещё до того, как у пациента появятся какие-то выраженные симптомы коронавируса. А иногда легкая лихорадка вообще является единственным проявлением ковида. Наблюдения подтверждают гипотезу о том, что некоторые случаи коронавирусной инфекции, сопровождающиеся слабой лихорадкой, проходят незамеченными, а значит, носители вируса бесконтрольно заражают окружающих.