Что будет, если запить таблетки кофе или газировкой
Если мы говорим о соках либо газированных напитках, мы подразумеваем, что они могут оказывать как усиливающее, так и нейтрализующее действие на лекарственный препарат. Это достаточно опасно, потому что если привести пример кроверазжижающей терапии с использованием антикоагулянтов, то использование грейпфрутового сока в сочетании с данным препаратом абсолютно противопоказано.
Отдельный класс – это кофесодержащие напитки, кофе, газированные соки, которые в высокой степени обладают гастротоксичностью. В случае если принимать препарат нестероидного противовоспалительного класса, который является одним из самых токсичных классов, запивая его колой, фантой, спрайтом, вы усиливаете гастротоксичность почти в 4 раза.
Поэтому почти всем своим пациентам, которые длительно принимают лекарства, я рекомендую иметь графин с обычной кипяченой чистой водой, чтобы этой водой можно было запивать лекарственный препарат.
Самое опасное взаимодействие – это лекарство, которое запивается алкоголем. Это может вызвать передозировку лекарственного препарата, полную нейтрализацию этого препарата и привести человека к больничной койке.
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Добавил belyash в категорию Разное
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