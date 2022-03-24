Эксперименты показали эффективность ремдесивира для лечения COVID-19

Учёные из Университета Северной Каролины исследуют новый вариант использования ремдесивира. Ранее это таблетку выдавали почти половине всех госпитализированных пациентов с коронавирусом.Учёные из США провели лабораторные тесты, которые показали, что модификация ремдесивира не уступает по эффективности молнупиравиру - ещё одному антивирусному препарату для перорального приёма - в деле уменьшения симптомов коронавирусной инфекции у лабораторных мышей. Более того, этот новый лекарственный компонент можно адаптировать в форму таблетки, специально предназначенной для приостановки развития коронавируса ещё до его размножения в организме и провоцирования тяжёлой формы болезни.В настоящий момент ремдесивир выдаётся пациентам внутривенно. Но пероральная версия может стать дополнительным оружием и принести пользу больным, которые не находятся на больничной койке, а лечатся амбулаторно. Антивирусные таблетки обладают способностью уменьшать продолжительность болезни, сокращать вероятность её дальнейшей передачи другим людям и предотвращать госпитализации, если начать их достаточно своевременный приём.Ремдесивир работает за счёт блокирования инструментов, которые использует вирус для производства собственных копий и распространения по организму. Исследования показали положительное воздействие препарата, включая снижение уровня повреждений лёгких, вирусной нагрузки в лёгких и улучшения функционала этих органов у заражённых мышей.