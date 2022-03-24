Невролог Ларионова назвала опасные болезни, симптомом которых может быть онемение в ногах

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Если вы сидели, поджав под себя ногу, а потом резко встали, причина онемения очевидна — отсидели ногу. Но если речь идет о постоянном ощущении, затрагивающем стопы, голени или даже колени, бедра — это опасный симптом.Онемение сложно описать в двух словах. Это неприятное, но субъективное ощущение, из-за которого мы ощущает болезненность, невозможность нормально наступать на ногу, из-за чего можно упасть. Причины онемения можно разделить на относительно безопасные и вполне очевидные, а также серьезные, которые связаны с тяжелыми патологиями и требуют подробного обследования с подбором лечения. Важно подчеркнуть, что если исключена неудобная поза, при которой вы отсидели ногу, в любых других ситуациях у здоровых людей никогда не немеют икры, голени и стопы, особенно — при ходьбе.«Доктор Питер» совместно с врачом-неврологом, алгологом Московской Клиники Ольгой Ларионовой попытались разобраться в причинах того, почему немеют голень, икры и стопы ног и что с этим делать.Опасно ли отсидеть ногу?Чаще всего люди интересуются, почему немеет нога в стопе и голени, если долго сидишь, и насколько это состояние опасно? Врачи разъясняют, почему так происходит. Онемение стопы и голени при длительном нахождении в положении сидя возникает из-за сдавливания одного из нервов, который соединяет и передает сигналы от ноги к мозгу, и наоборот. Соответственно при длительном сжатии нерва эта связь теряется, и вы ощущаете онемение в той части ноги, за которую отвечает нерв.Чаще всего это происходит в неудобных позах, таких как сидение на корточках, скрестив ноги, в позе лотоса.В большинстве случаев сдавление нерва происходит в уязвимых местах — так называемых туннелях, в которых проходят нервы. В таких случаях рекомендуется избегать неудобных поз или чаще менять положение тела, тем самым освободить зажатый нерв.После смены позы в онемевшей части ноги появляются ощущения покалывания иголкой, и через несколько минут чувствительность ноги возвращается к норме. В таких случаях беспокоиться не стоит — это нормальный процесс. Если же после смены положения онемение не проходит, то следует обратиться за консультацией к врачу-неврологу, так как это может быть симптомом какого-то заболевания.Постоянно немеют обе стопыОнемение обеих стоп — это более опасный симптом, который может сигнализировать о довольно таки серьезных заболеваниях. Со временем, если не обратиться к врачу, могут появиться дополнительные симптомы:слабость в мышцах,сильные боли,нарушение чувствительности.Такие повреждения не всегда удается вылечить, поэтому они могут остаться на всю оставшуюся жизнь. Данных процесс носит название — полинейропатия нижних конечностей. Чаще он имеет симметричный, длительный, а иногда и постоянный характер. В таких случаях онемение стоп может быть симптомом таких заболеваний как:диабетическая полинейропатия, которая может быть первым признаком сахарного диабета,алкогольная полинейропатия (у тех, кто пьет много лет подряд),полинейропатии, связанные с дефицитом витаминов (В1, В6, В12, Е),эндокринная полинейропатия.Также онемение в стопах бывает признаком довольно серьезных заболеваний:отравления тяжелыми металлами,системной красной волчанки,ревматоидного артрита,а также клещевого боррелиоза,ВИЧ-инфекции.Как ухаживать за стопами, если они немеют?Если онемение носит кратковременный характер и после смены положения тела проходит, то могут помочь массаж мышц для снятия напряжения в них, лечебная физкультура и расширение двигательной активности. Если же причина онемения в каком-то заболевании, то в основе борьбы с неприятным ощущением лежит лечение заболевания, вызывающего это онемение.Дополнительно могут быть назначены: медикаментозное и немедикаментозное лечение онемения (поврежденных нервов) при необходимости.В любом случае если вас беспокоит онемение стоп и голеней, то рекомендуется обратиться за консультацией к неврологу. Так вы будете знать — имеет ли ваше онемение доброкачественный характер или это симптом серьезного заболевания.Атеросклероз и его последствияЕще одна серьезная и значимая причина онемения с области стоп и голеней — это поражение артерий, питающих ноги кровью, атеросклерозом. В зависимости от того, насколько сильно бляшки перекрывают просвет сосудов, будет различаться степень выраженности неприятных ощущений. Если в одной артерии, например, на левой ноге, бляшка больше, чем на правой, симптомы могут различаться радикально. Чем меньше крови протекает через суженный сосуд, тем сильнее и чаще возникают ощущения.Проблемы ожидаемы у людей зрелого возраста.Но если мы ведем речь о курильщиках, тех, кто страдает лишним весом и имеет повышенный холестерин крови, онемение из-за проблем сосудов возможно уже после 35-30 лет.Стрессы усиливают проблему, поскольку стрессорные гормоны формируют сосудистый спазм. В этой ситуации крови к ногам приливает еще меньше, и если уровень критический — ноги немеют. В этом случае помочь может комплексная программа по снижению уровня холестерина, нормализации обмена веществ.