Не можете заснуть из-за тревоги? Простое мысленное упражнение, которое вам поможет

Медики отмечают, что все больше людей жалуется на постоянную тревожность и проблемы со сном. По данным фармацевтов, продажи успокоительных и противотревожных препаратов, как рецептурных, так и безрецептурных, бьют рекорды.Человек, который не высыпается ночь за ночью, чувствует себя разбитым, не может сосредоточиться на работе, у него «сдают» нервы. Если проблему не решить, это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.По данным сайта NHS (Национальная служба здравоохранения Англии), у большинства проблемы со сном решаются в течение месяца, если выполнять специальные упражнения на визуализацию.— Эти методы основаны на использовании мысленных образов для создания чувства благополучия в теле, что может уменьшить стресс и поможет вам заснуть, — отмечают эксперты.Сканирование тела — вид медитации, при котором внимание фокусируется на разных частях тела.Лягте поудобнее и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Затем перенесите внимание на свои ступни, отмечая любые ощущения в пальцах ног. Проверьте, нет ли в этом месте напряжения, а если есть, то силой мысли снимите его - как бы «выдохните».Далее переместите свое внимание на икроножные мышцы, повторяя процесс наблюдения за ощущениями и визуализируя напряжение, уходящее через дыхание. Затем следует методично перемещать свое внимание по каждой части тела, одной за другой, двигаясь от ступней ко лбу. Обычно к середине процесса человек засыпает.Также эксперты советуют выбирать удобный матрац. В комнате должно быть темно и прохладно. Кофеин и алкоголь могут помешать вам заснуть и помешать хорошему сну.Всем нужно разное количество сна. В среднем взрослым требуется от семи до девяти часов, а детям — от девяти до 13 часов. Малышам и младенцам необходимо от 12 до 17 часов сна каждый день.— Регулярный плохой сон подвергает вас риску серьезных заболеваний, включая ожирение, ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет. Крепкий ночной сон необходим для долгой и здоровой жизни, — отмечают специалисты.Как быстро уснуть: 7 простых советовОтрегулируйте температуру - в комнате должно быть прохладноПрогуляйтесь перед сном на свежем воздухеПримите теплую ванну или душНе пользуйтесь телефоном за час до снаПридерживайтесь графика - ложитесь и вставайте в одно и то же времяЗанимайтесь спортомСоздайте комфортные условия - купите удобную подушку, теплое тяжелое одеяло и удобный матрац