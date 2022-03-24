От запаха и пота: 5 советов дерматолога, чем заменить дезодорант

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Цены на предметы личной гигиены растут, и дезодоранты — не исключение. А впереди лето. Поэтому самое время подумать, можно ли как-то обойтись без них и при этом не распугать всех вокруг?Многие уже заметили рост цен на средства личной гигиены, в частности на гигиенические прокладки. На днях появились сообщения о скором подорожании популярных марок косметических товаров, в частности — дезодоранта. Есть ли эффективные способы обойтись без него и хорошо пахнуть?Специи и недостаток сна влияют на запахПотоотделение — естественный процесс, необходимый для терморегуляции организма. Его интенсивность может быть разной и зависит она не только от индивидуальных особенностей, но и от многого другого — от одежды, которую мы носим, температуры на улице, интенсивности физических нагрузок и так далее.Но людей беспокоит не только то, как сильно они потеют, но и сам запах пота. По словам врача-дерматолога-косметолога Евгении Игонченковой, на запах могут повлиять как съеденные продукты, так и прием некоторых лекарств.Дерматолог-косметолог Клиники косметологии Code of BeautyПричиной неприятного запаха могут стать:Некоторые продукты и специи: горький перец, карри, чеснок, горчица, лук, свиное мясо, бобовые.Вредные привычки: алкоголь, сигареты (в том числе и электронные).Психоэмоциональное состояние. Стрессы, переживания, а также недостаток сна постоянно стимулируют работу потовых желез.Прием некоторых лекарственных средств (пенициллин, бромиды).Синтетические ткани. Их низкая воздухопроницаемость и невозможность испарения пота активируют жизнедеятельность бактерий, что и приводит к появлению неприятного запаха.Особенности гигиенического ухода. К примеру, наличие волос в подмышечной области не позволяет поту быстро испаряться, что также приводит к размножению бактерий.Некоторые заболевания. К примеру, сахарный диабет, нарушения в работе ЖКТ, недостаток витамина D.Меньше потеть — это возможноЕсли есть проблема повышенного потоотделения, решать ее лучше все-таки вместе с врачом-специалистом. Он назначит лабораторные и аппаратные исследования, чтобы установить причину неприятного запаха и исключить заболевания.Между тем, есть общие рекомендации, выполнять которые можно дома и без врачебных назначений. Вот что советует Евгения Игонченкова:Принимайте душ утром и вечером;Носите чистую одежду только из натуральных дышащих тканей;Исключите острые блюда из рациона питания;Откажитесь от вредных привычек;Займитесь своим психоэмоциональным состоянием. Привести себя в норму помогут медитации, расслабляющие ванны, сон не менее 8 часов в сутки.Доктор также назвала 5 альтернатив дезодоранта из магазина.Антисептическое мыло с триклозаномТриклозан — антибактериальный компонент, способный бороться с бактериями и, тем самым, уничтожать причину неприятного запаха.Минусы: Он способен уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии, поэтому длительно использовать его нельзя — это приводит к нарушению микрофлоры и ослаблению иммунитета кожи.Детская присыпка или талькЭти средства способны нейтрализовать лишнюю влагу и поглотить неприятный запах, при этом гипоаллергенны. Их наносят на кожу тонким слоем.Минусы: Оставляют следы на темной одежде и могут иметь не очень продолжительный эффект.Лимонный сокОн способен не только уменьшить потоотделение, но и устранить неприятный запах за счет своих бактерицидных свойств.Минусы: Использовать лимон в качестве дезодоранта можно на коже, на которой нет воспалений. Также он не подходит для тех, у кого есть аллергия на цитрусовые.Дезодорант ручной работыМожно приготовить дезодорант в домашних условиях из трав. Берете50 грамм ромашки,1 столовую ложку соды1 ложку кипятка.Заливаете ромашку кипятком, даете настояться 60 минут, после чего добавляете соду. Остывшей жидкостью можно протирать места повышенной потливости и неприятного запаха.Этот способ безопасен для организма и не вызывает аллергию.БотулинотерапияЭто инъекционная методика, которая позволяет безвредно и быстро (процедура занимает 30 минут) избавиться от повышенного потоотделения на 6-12 месяцев всего за 1 сеанс. Ее суть — в блокировании мышц, которые выделяют пот из потовых желез.Минусы: Процедура тоже дорогая. К тому же ее нельзя проводить беременным и кормящим женщинам, людям с онкологическими заболеваниями, при обострении хронических болезней.