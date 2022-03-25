Какие упражнения опасны после 55 лет

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

С возрастом человеческий организм становится более хрупким. А потому многие активности, которые в молодости полезны, в пожилом возрасте могут привести к травмам и болезням.К таковым, например, относятся горячая йога. Её ещё называют бикрам. Связано это с тем, что высокая температура и влажность могут привести к развитию головокружения. А по мнению некоторых специалистов, данная активность даже увеличивает риск развития инсульта.То же самое касается интервальных высокоинтенсивных тренировок, отжиманий и приседаний — все они могут нанести ущерб костям и суставам, которые с возрастом становятся более хрупкими.Не советуют специалисты после 55 лет и планку. Объясняется это тем, что поясничный отдел позвоночника испытывает довольно сильное напряжение, когда человек находится в таком положении. А это значит, что если у человека остеохондроз в этой части, то упражнение может лишь вызвать обострение заболевания.