Еда и высыпания на коже: аллерголог разрушает мифы

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Аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева разрушила 5 популярных мифов о том, с чем связаны аллергические реакции на коже.Для людей, которые сталкиваются с регулярными высыпаниями на коже, тема питания всегда на первом месте. Еда, конечно, может спровоцировать аллергические реакции, но на самом деле, на эту тему существует огромное количество мифов. Попробуем разобраться с помощью нашего специалиста.МИФ №?1. При обострении атопического дерматита всегда нужна строгая диета.«Атопический дерматит может сопровождаться сопутствующей пищевой аллергией, однако наблюдается это всего у 30% маленьких детей и 5% взрослых, чаще всего дерматит при этом имеет довольно тяжёлое течение», — поясняет доктор.МИФ №?2. При появлении любых аллергических реакций необходима универсальная гипоаллергенная диета.Эксперт говорит, что универсальной, подходящей всем диеты просто не существует! Вызывать аллергию способен любой продукт, имеющий в составе белки. Диета всегда рассчитывается индивидуально.МИФ №?3. Установить продукт, вызывающий аллергию, поможет только продолжительная диета.Диагностическая диета всегда краткосрочная. Длительные диеты способны вызвать дефицит витаминов и микроэлементов. Рацион должен быть сбалансированным, даже если вы на диете.МИФ №?4. Красные, оранжевые фрукты и овощи, а также цитрусовые являются главными аллергенами.Стать причиной аллергии у младенцев и людей пожилого возраста могут фрукты и овощи любых цветов. При атопическом дерматите некоторые фрукты способны имитировать аллергию в случае переедания. От них не нужно отказываться совсем, достаточно уменьшить количество.МИФ №?5. Прежде, чем давать маленькому ребенку продукты, которые являются потенциальными аллергенами, нужно дождаться, пока организм малыша окрепнет.Теория позднего ввода в меню ребенка потенциальных аллергенов себя на оправдала. Наоборот, более ранний ввод способен уменьшать риски аллергии в дальнейшем.