Кому нельзя худеть на интервальном голодании

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, с какими недугами здоровья нельзя устраивать себе интервальное голодание.По словам специалиста, отказ от пищи на 16 часов может привести к нарушению обменных процессов в организме, который начинает делать запасы (откладывать жир) на «черный день», испытав сильный стресс.Кроме того, интервальное голодание зачастую становится причиной постоянного чувства усталости, ведёт к изжоге, вызывает дискомфорт в животе, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».«Длительный период голода категорически противопоказан людям, которые страдают сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, почек, сердечно-сосудистой системы, а также беременным и кормящим женщинам и детям/подросткам. Любое голодание, в том числе интервальное, допустимо лишь только в лечебных целях и под строгим наблюдением специалиста»,– резюмировала диетолог.