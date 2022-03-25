Врач рассказала, как считать калорийность рациона, чтобы худеть правильно

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач-кардиолог Диана Новикова дала советы, которые помогут похудеть без рисков для здоровья.Избавиться от лишнего веса — мечта многих. Между тем, худеть правильно, без ущерба для здоровья, умеют далеко не все.«В основе появления „лишних килограммов“ лежит нарушение принципа „энергетического равновесия“ — потребление калорий с пищей превышает энергозатраты организма. И полезными продуктами можно набрать лишние килограммы», — говорит доктор.Чтобы понять, есть ли у вас лишние кг, нужно высчитать индекс массы тела. Для этого есть формула: ИМТ = вес (кг) : рост (м) в квадрате. Например, если вы весите 68 кг и ваш рост составляет 1,72 м, то считаем ваш ИМТ так: 68 / (1,72?1,72)=23,28.Если ваш ИМТ меньше?18,5, значит у вас слишком низкий вес. Показатели от 18,5 до 24,9 говорят о норме. Если ваш ИМТ колеблется между 25 — 29,9, это говорит о том, что есть лишний вес, надо менять питание и добавлять физическую активность.Показатели от 30 до 39,9 классифицируют, как ожирение I и II степени, риски развития осложнений высокие. Индекс массы тела более 40, означает ожирение III степени. Худеть нужно обязательно.Если у вас есть лишний вес, не стремитесь похудеть быстро. Оптимальный вариант снижения веса — 5-15% в течение 3-6 месяцев с дальнейшим удержанием результата. Сочетайте рациональное питание с адекватной физической активностью.Чтобы худеть безопасно, нужно создать дефицит калорий. Для этого нужно уменьшить калорийность вашего дневного рациона питания на 20%. К примеру, если вы питаетесь на 3000 калорий в сутки, снижайте калорийность постепенно: на 300-500 калорий в неделю.Распределите калорийность дневного рациона на 3-5 приемов пиши: завтрак — 25% калорий, перекус — 15%, обед — 35%, перекус — 10%, ужин — 15%.