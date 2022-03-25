Рыбный бульон — спасение от болезней! Готовим правильно!

Чтобы бульон получился действительно полезным важно выбрать правильную рыбу для его приготовления. Предпочтение лучше отдать морской рыбе нежирных сортов – палтусу, треске, камбале, морскому окуню. Нежелательно использовать рыбу семейства лососевых, поскольку в процессе долгой термической обработки жир легко окислится.Согласно народным поверьям, рыбный бульон способен излечить человека от всех болезней. Еще 2000 лет назад наши предки употребляли это блюдо с целью получения энергии, восстановления сил, активации умственной деятельности, омоложения организма и для возврата мужской силы. Говорят, что бульон помогал и тяжело больным, умирающим людям. Учитывая эти факты, обязательно следует включить это блюдо в свой рацион, вы гарантированно почувствуете разницу на уровне энергии и общего самочувствия.Рыбный бульон - несколько рецептов для здоровьяСамое питательное блюдоРыбные головы – наиболее ценное сырьеКлассический рецептПростой рецептБыстрый рецепт – замена, но не альтернатива бульонуРецепт для вегетарианцевСамое питательное блюдоНедорогой и простой в приготовлении рыбный бульон ценится в первую очередь из-за наличия полезных для организма минералов, которые наравне с витаминами выступают незаменимыми компонентами ферментов. По минеральному составу сыворотка крови схожа с морской водой, именно поэтому бульон восполняет нехватку питательных веществ в больном организме.Рыбные головы – наиболее ценное сырьеЩитовидная железа находится в рыбной голове, а кому в наше непростое время помешает подпитка этой железы? Ведь согласно статистике, каждый второй житель Земли страдает гипотиреозом.Чтобы бульон получился действительно полезным важно выбрать правильную рыбу для его приготовления. Предпочтение лучше отдать морской рыбе нежирных сортов – палтусу, треске, камбале, морскому окуню. Нежелательно использовать рыбу семейства лососевых, поскольку в процессе долгой термической обработки жир легко окислится.Классический рецептДля приготовления целебного бульона понадобятся следующие ингредиенты:костные каркасы и головы – 3-4 штуки;сливочное масло – 2 столовые ложки;крупные луковицы – 2 штуки;морковь – 1 штука;сухое белое вино – 120 грамм;уксус – 60 грамм;стебли тимьяна, петрушки, лавровый лист;соль по вкусу;очищенная холодная вода – 3 литра.В кастрюле нужно растопить сливочное масло, добавить порезанные овощи и протушить в течение получаса на медленном огне. Затем следует добавить вино и довести массу до кипения. В кастрюлю необходимо положить рыбные каркасы и залить все холодной водой с добавлением уксуса, затем снова довести все до кипения. Далее нужно добавить к отвару перевязанную ниткой зелень и проварить все на медленном огне под крышкой в течение 4-24 часов. Остается вынуть из кастрюли каркасы, процедить и охладить бульон, обязательно собрав с поверхности весь жир.Простой рецептИнгредиенты:вода 2-3 литра;рыбные кости и головы – 1 кг;яблочный уксус – 60 грамм;зелень;соль по вкусу.На медленный огонь следует поставить кастрюлю с водой и рыбой, когда жидкость закипит – добавить уксус. С поверхности воды нужно обязательно снять пену. Варить 4-24 часа на минимальном огне, за 5 минут до готовности добавить зелень. Когда бульон готов – остудите его и можете давать больному.Быстрый рецепт – замена, но не альтернатива бульонуДля быстрого приготовления бульона можно добавить к классическому овощному бульону пару ложек порошкообразного коллагена.Рецепт для вегетарианцевПриготовить вегетарианское блюдо не сложно – достаточно сварить овощной бульон и добавить к нему грибы либо морские водоросли. Безусловно, полученное блюдо по минеральному составу будет отличаться от классического рыбного бульона, поэтому тяжело больным людям все же лучше употреблять в пищу блюдо, приготовленное на рыбных костях, хотя бы на протяжении всего лечения. А усилить эффект удастся при использовании различных сочетаний полезных трав и специй, таких как:имбиря и кокосового молока (турмерика или морских водорослей);кокосового молока, турмерика, молотого имбиря, черного перца, чеснока и соли;кокосового молока и масла, корицы и какао;лимона и петрушки;чеснока и грибов.Не бойтесь экспериментировать и добавляйте любые ингредиенты, которые соответствуют вкусовым предпочтениям больного.