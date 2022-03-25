О чем предупреждает «ком в горле»?

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Наиболее часто встречающейся жалобой пациентов на приеме гастроэнтеролога, является чувство сжатия или переполненности шеи, ощущение инородного тела – ком в горле. Но сам по себе этот симптом не является обязательным при заболеваниях ЖКТ, он появляется только в случаях нарушений вегетативной нервной системы или невротических реагированиях.Откуда появляется комок в горле?Этот распространенный симптом может быть проявлением функциональных нарушений - сильных эмоций или органической патологии - признаком серьезного заболевания.Пациенты обычно жалуются на неприятные ощущения:чувство кислого во рту;неестественное жжение или покалывание на языке, губах, давление в горле;посторонние привкусы во рту – металла, горечь, сладкого;неприятные запахи изо рта;частые интенсивные отрыжки;осиплость голоса или постоянное покашливание;одышку или нехватку воздухаПри функциональном нарушении, причиной «комка» становится спазм мышц, как ответная реакция на стресс или негативную ситуацию. Это проявление может сопровождаться повышенной тревожностью, постоянным напряжением без возможности расслабиться, мышечной слабостью, быстрой утомляемостью, тревожностью, потерей сосредоточенности, пониженным тонусом, нарушениями сна, снижением интереса к жизни.Это состояние может прогрессировать – сильные переживания приводят к более сильному спазму, который увеличивает волнения и нарастание симптомов. Но установить правильный диагноз должен только врач, после тщательного обследования, которое поможет исключить более серьезные причины.Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал!Иногда комок в горле действительно образуется. Самые распространенные органические причиныотеки слизистой оболочки – результат плохо вылеченного воспалительного заболевания глотки или гортани (фарингит, тонзиллит и др.);заболевания эндокринной системы - увеличивается щитовидная железа;опухоли в горле, гортани, трахее – в начале, могут не иметь других симптомов;патологии шейного отдела – при остеохондрозе позвоночника;рефлюксная болезнь – развивается при раздражении глотки и гортани, съеденной пищей;ожирение – механическое сдавливание шеи жировыми отложениями.