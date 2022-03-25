Маркеры старения: что выдает наш возраст?

Нутрициолог Любовь Пищалкина перечислила основные маркеры старения, которые способны выдавать наш возраст.Эксперт отмечает, что один из таких критериев — это паттерны движения. Мы неосознанно считываем возраст человека, именно глядя на то, как он двигается.«Мы не можем постоянно контролировать свои жесты, осанку, походку, положение таза и локтей. Более того, с возрастом человек „костенеет“. Походка становится в развалку, таз закрепощен. Меняется осанка, плечи опускаются вниз. Растёт холка. Локти расходятся в стороны», — перечисляет доктор.Результаты наблюдений за экспериментальной группой говорят о том, что чем старше женщина, тем дальше от себя она держит локти. С возрастом движения становятся менее плавными и мягкими.Специалист делится методом, который может сделать тело моложе и здоровее, а движения более грациозными. Это йога. Но важны регулярные и систематические занятия. Комплексы йогических упражнений помогают «слепить» красивое тело, укрепить спину, выпрямить осанку.А еще йога омолаживает эффективнее пластической операции. Специалист отмечает, что сколько бы женщина не мазалась кремами и сыворотками, именно грузная походка и холка на спине чаще всего выдают ее возраст.