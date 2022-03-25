Почему опасно есть слишком много соли и сахара

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Некоторые блюда содержат очень много сахара и соли. Если есть их регулярно, то могут развиться опасные болезни, предупреждают специалисты. Подробнее - в статье.Эксперты по питанию из OriGym отмечают, что соль и сахар в больших количествах могут сильно навредить здоровью. По словам основателя OriGym и тренера Люка Хьюза, потребление продуктов, содержащих много соли, может вызвать вздутие живота и головные боли. Также при соблюдении диеты с высоким содержанием соли могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, повышенное давление, рак желудка.Если употреблять слишком много сладкого, то с лёгкостью можно набрать вес, а также заработать высыпания на коже, ощущение усталости, высокое давление, диабет второго типа. Кроме того, всё это может привести к инфаркту и инсульту.Существуют блюда, которые содержат крайне много соли и сахара. Это китайская еда на вынос, традиционный английский завтраки жареная курица.Как отмечают специалисты OriGym, средняя порция китайской еды, включающая кисло-сладкую курицу, блинчики с начинкой и жареный рис с яйцом, содержит 10 г соли и 44 г сахара. Это столько же, сколько в 22 пакетах чипсов с солью и в 3,5 пончиках.Традиционный завтрак в Великобритании состоит из двух ломтиков бекона, двух сосисок, яйца, чёрного пудинга, тоста с маслом, бобов, кетчупа. В нём содержится 18,1 г сахара и 7,4 г соли. Столько же соли и сахара можно получить, если съесть три гамбургера и девять бисквитов.Жареная курица в среднем может похвастаться 4,8 г соли (и это в пять раз больше, чем в большой порции картофеля фри) и 19,7 г (столько же - в двух шоколадных мороженых).