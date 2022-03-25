Как обратить вспять диабет

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Диабет может прогрессировать, значительно ухудшая качество жизни и ослабляя здоровье. Но в наших силах запустить процесс в обратную сторону.Основным механизмом, лежащим в основе двух типов сахарного диабета, является потеря функциональной клеточной массы, а именно бета-клеток. Эти бета-клетки в поджелудочной железе превращают инсулин в гормон, который регулирует уровень сахара в крови, и без них организму трудно использовать сахар для получения энергии. Понимание путей, которые вызывают отказ бета-клеток, необходимо для предотвращения или обращения вспять диабета. Исследования показывают, что около половины людей с диабетом второго типа, придерживающихся низкокалорийной и низкоуглеводной диеты, могут добиться обратного развития в течение первых 10 лет после постановки диагноза.Наши тела реагируют по-разному, даже если мы едим одну и ту же пищу и следуем одному и тому же режиму тренировок. Только наблюдая за реакцией тела на программу разворота диабета вспять, можно прийти к правильному выводу. Ключевыми факторами, которые необходимо учитывать в этом вопросе, являются начальный уровень HbA1c, уровень инсулинорезистентности/ИМТ, продолжительность диабета, системные воспаления, возраст, сопутствующие заболевания и осложнения сахарного диабета, которые уже развились. В целом, чем меньше продолжительность диабета, чем ниже уровень ожирения и чем вы моложе, с меньшим количеством сопутствующих заболеваний и осложнений, тем быстрее наступает выздоровление.Достижение реверсивной стадии не означает, что можно вернуться к фазе «теперь я могу есть что угодно». Одним из ключевых факторов разворота болезни вспять является «пожизненное обязательство» продолжать вести дисциплинированный образ жизни. Это поможет попрощаться не только с лекарствами от диабета, но и с другими состояниями, возникающими из-за малоподвижного образа жизни.