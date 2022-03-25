А внешне спокоен и счастлив: как распознать у себя высокофункциональную тревожность

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Человек выглядит счастливым и веселым, он пунктуален, удачно строит карьеру и его обожают в коллективе за покладистость и готовность всегда прийти на помощь. Но за таким «фасадом» может скрываться крайняя степень тревожности.Высокофункциональная тревожность — такого диагноза в официальной медицине нет, в отличие от дистимии или дистимического расстройства, которое называют высокофункциональной депрессией. Но состояния и характерные черты человека с высокофункциональной тревожностью выделены многими психологами.Особенность в том, что внешне такие люди выглядят успешными, активными, зачастую веселыми. Но внутреннее содержание не соответствует «упаковке».Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.- Тревога — это эмоция, возникающая по поводу неопределенности будущего, — поясняет психолог Петр Галигабаров. — Это нормально — испытывать волнение перед или в процессе определенных событий: защита диплома, свадьба, развод, собеседование и так далее. Ситуационно. Но если ваше беспокойство постоянное, тут стоит заподозрить генерализованное тревожное или другие расстройства.Но, как правило, тревога тормозит, хочется застыть согласно реакции рептильного мозга (беги, бей или замри). Мозг человека оценивает имеющиеся ресурсы недостаточными для решения возникающих, потенциальных проблем.А человек с высокофункциональной тревогой беспокоится 24/7 и бежит вперед!Психолог отмечает, что есть люди-дофаминщики (кто действует в предвкушении чего-то нового и интересного) и люди-адреналинщики (кого вперед толкает адреналин, гормон страха).- Так вот у адреналинщиков — высокофункциональная тревога. Понятно, что постоянное напряжение, умело маскируемое, изнашивает организм и нервную систему, — говорит Петр Галигабаров.Признаки высокофункциональной тревогиОбщительны и всегда готовы откликнуться на просьбу о помощи (но скорее из-за страха отвержения, потери каких-то выгод или под влиянием «мне надлежит быть общительным и отзывчивым»);Пунктуальны или даже руководствуетесь девизом «вовремя прийти, значит опоздать» (но продиктовано поведение страхом быть наказанным за опоздание, например);Организованности и умению составлять четкие планы многие позавидуют (но продиктованы они желанием держать все под контролем, всю эту непредсказуемую жизнь; нарушение графика приравнивается к катастрофе; окружающим, особенно семье, тяжело соответствовать вашим четким требованиям к соблюдению временных рамок);Добиваются карьерных высот. Достижения служат гарантией безопасности и выживания;Повышенная аккуратность и внимание к деталям в одежде, внешнему виду, могут быть даже некие ритуалы, связанные с «имиджем» (для соответствия статусу, приемлемому по мнению мозга в обществе, для безопасности, ведь «опрятные люди нравятся окружающим»);Толерантны к мнению и поведению окружающих (из страха нарваться на последствия при наличии собственного, противоречащего мнения, например);Активны (речь не про проактивность, а копинг-стратегию чрезмерной деятельности, направленной на снижение, проживание стресса);Спокойные внешне (внутри словно напуганная кошка и много мыслей, чаще руминаций — одни и те же тревожные проигрывания потенциального развития будущего: если скажу так, а эдак, а поступлю иначе, что будет?);Проблемы со сном и расслаблением (мысли о прошлом и будущем, часто с когнитивной ошибкой — катастрофизация);Проблемы с концентрацией внимания (не в настоящем моменте, а постоянно где-то впереди), с осознанностью;Прокрастинация (затягивание процессов, порой важных), ее еще называют «паралич перфекциониста» (если я не могу сделать все идеально (что невозможно в принципе), то и браться не буду);Усталость есть, копится, но позволить себе просто лечь, ничего не делать очень сложно. Преобладает самооценка: «Я достойный любви (уважения) человека, когда занят — работаю (не важно чем)»;Подавление напрягающей тревоги может происходить через употребление веществ и прочие зависимости;Могут присутствовать компульсии — действия, позволяющие снизить тревогу (теребить ручку на совещании, например).