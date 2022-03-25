Электронные сигареты не помогают бросить курить

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Очередное исследование пришло к выводу о том, что вейпинг не является лучшим средством для отказа от курения. Такой вывод американские эксперты сделали, когда наблюдали за почти миллионом подростков в течение 23 лет.Учёные из Университета Мичигана проанализировали два десятка наблюдений за сотнями тысяч подростков, которые в различные периоды пытались бросить курить. Оказалось, что пропорция молодых людей, не сумевших отказаться от вредной привычки, в 2020 году заметно выросла, по сравнению с положительным трендом, который наблюдался в конце 1990-х. Тогда число молодых людей, бросивших курить, постоянно росло.Отдельный анализ был посвящён способности молодых людей бросать электронные сигареты. Оказалась, что уровень неудачных попыток отказаться от вейпинга был в два раза выше, чем при отказе от обычных сигарет. Однако другие эксперты подчеркивают, что данное исследование имеет свою уязвимость, и необходимо получить более убедительные подтверждения того, что эти гаджеты так бесполезны. Тем более, что имеются многочисленные доказательства обратного.В Великобритании электронные сигареты скоро смогут одобрить в качестве инструмента для отказа от традиционного курения. А значит, врачи будут прописывать их курильщикам, и государство начнёт оплачивать выдачу электронных сигарет тем, кто желает покончить с вредной привычкой. Неудачная попытка бросить курить негативно сказывается на психике человека, которое ощущает нехватку независимости и неспособность управлять собственным организмом.