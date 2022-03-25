Как лекарства от тошноты приводят к инсульту

Французские ученые из Университета Бордо, Университетского больничного центра Бордо и Inserm заявили, что противорвотные препараты в три раза увеличивают риск ишемического инсульта. Спросили врача общей практики, кардиолога Дениса Прокофьева, почему так происходит.Рвотный рефлекс контролируется центральной нервной системой посредством иннервации (снабжение органов и тканей нервами - прим. ред.) определенных нервных окончаний. Действие всех противорвотных препаратов основано на блокировании этого импульса. Соответственно, как только импульс блокируется, это нарушает работу ЦНС. От головного мозга идет сигнал на иннервацию, препаратом эта иннервация блокируется. Это патологическое звено, которое может привести к определенным проблемам, в том числе нарушениям мозгового кровообращения в связи с тем, что «ломается» программа работы головного мозга.Из-за возможных последствий медик призвал не злоупотреблять противорвотными препаратами. Однако исключение могут составлять жизненно необходимые лекарства, дозировку которых определяет врач.Отдельный случай - когда речь идет о препаратах, действительно, онкологического характера или препаратах, необходимых для жизненных показателей. Но в этом случае нужна правильная дозировка и индивидуальный подбор под каждого пациента. Избежать их приема не удастся, но делать это нужно только под контролем врача.