Между диетами и проблемами с зачатием обнаружили связь

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Между модными диетами и проблемами с зачатием обнаружили связьДалеко не каждый рацион «правильного питания» на самом деле может принести пользу.В погоне за красивой фигурой многие женщины используют новомодные разрекламированные диеты, предварительно не проконсультировавшись со специалистом. С учетом того, что организм у каждого человека свой собственный, и побочные эффекты могут быть абсолютно разными.Например, как пояснила акушер-гинеколог Дайва Пикаускайте, не подходящая женщине диета может привести к гормональному сбою, устранению или изменению менструального цикла. В состоянии такого заболевания женщины не способны зачать ребенка, поскольку созревание яйцеклетки в таких условиях невозможно.Поэтому медик рекомендует пользоваться диетами, которые советует опытный специалист с учетом особенностей вашего организма, а не информацией, просто где-то прочитанной или услышанной.