Как избавиться от хронических головных болей

Головная боль может быть проявлением по крайней мере сорока пяти различных болезней, сбоев и отклонений в организме.Головные боли — один из самых распространенных недугов современности. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с этой напастью, а миллионы людей страдают от регулярных и хронических приступов. Если медицинские обследования не выявляют явных нарушений, врачи-остеопаты могут оказать эффективную помощь и во многих случаях избавить человека от подобных мучений. Головная боль может быть проявлением по крайней мере сорока пяти различных болезней, сбоев и отклонений в организме. Если медики не находят никакой патологии, причина кроется в функциональных расстройствах, то есть в изменениях нормального режима работы органов и систем. Как правило, они вызваны смещением элементов костной системы (обычно из-за травм) или внутренних органов (вследствие спазмов мышц и связок, которыми эти органы крепятся к скелету и соединяются между собой).Чаще всего неполадки не столь велики, чтобы провоцировать болезнь или выявляться при обычной диагностике, но они влекут за собой множество негативных последствий, в том числе и хронические головные боли. В большинстве случаев они легко определяются и поддаются лечению остеопатическими методами. Несколько безболезненных процедур — и пациент избавляется от недуга. Приведем конкретные примеры нарушений, служащих причиной хронической головной боли.Головная боль как следствие сбоев в работе печени и желчного пузыряОдин из механизмов возникновения головной боли связан с отклонениями в химическом составе внутренней среды организма. При интоксикации чувствительные проводники — хеморецепторы — передают в мозг сигналы тревоги, которые и воспринимаются как боль. Этот механизм лежит в основе хронических головных болей, возникающих при гормональной перестройке организма. Поскольку выбрасываемые в кровь гормоны разрушаются в печени, при гормональном всплеске нагрузка на нее возрастает.В норме организм должен адаптироваться к колебаниям уровня гормонов, но если печень не справляется с перегрузкой, в кровь попадают недоокисленные продукты распада, отравляющие организм. Это проявляется сердцебиением, потливостью, скачками давления, раздражительностью, а также головной болью.Такие симптомы характерны для периода полового созревания подростков, беременности и климакса у женщин. Кроме того, они возможны при изменениях гормонального фона в отдельных фазах менструального цикла (предменструальный синдром).Как же борются с этими недугами врачи-остеопаты?Виновником интоксикации часто являются неполадки в работе печени и желчного пузыря, снижающие их предельную мощность и не позволяющие справиться со своими обязанностями при гормональном всплеске. Источник подобных сбоев — спазмы мышц и связок, которыми внутренние органы соединяются со скелетом и друг с другом.Печень и желчный пузырь крепятся в организме целой системой связок, непроизвольное сокращение (спазмирование) которых ведет к изменению положения органов, скручиванию ведущих к ним сосудов и нервов, нарушению проходящих рядом коммуникаций. Так, спазмирование печеночно-дуоденальной связки, поддерживающей желчный пузырь, нередко приводит к частичному пережиманию желчевыводящих путей, а затрудненный отток желчи — к развитию застойных явлений и интоксикации организма.Исследовав причины отклонений, врач-остеопат с помощью специальных приемов мягко и безболезненно снимает спазмы и смещает органы в оптимальное положение. После нескольких сеансов нормальный режим работы печени и желчного пузыря восстанавливается, интоксикация и симптомы заболевания, в том числе головные боли, как правило, полностью исчезают.Головные боли как следствие травмы копчикаКто из нас, поскользнувшись на обледенелом тротуаре, не прикладывался мягким местом о твердую землю? Такое происшествие (если не было переломов) быстро забывается и мало кто придает ему значение. Но остеопаты утверждают: последствия травмы копчика могут проявляться в течение всей жизни и являются источником множества болезней самых разных органов, и в частности хронических головных болей.Расположенный в позвоночнике спинной мозг окружает твердая мозговая оболочка, напоминающая плотный «чулок». Нижний конец этого «чулка» крепится к копчику, а верхняя часть уходит внутрь черепа и покрывает полушария головного мозга.В норме подвижность копчика у человека ограничена. Однако при травме он может существенно отклоняться от исходного положения, фиксируясь в новой позиции. Прикрепленная к нему твердая мозговая оболочка натягивается, сдавливая ткани головного мозга, артериальные и венозные сосуды. Это ведет к развитию гипоксии (недостаточное снабжение кислородом) и застою (недостаточный отток) венозной крови. Одно из следствий — хронические головные боли.Еще один момент. От спинного мозга к внутренним органам (сквозь отверстия в «чулке») тянутся спинномозговые нервы. Из-за натяжения твердой мозговой оболочки страдают их корешки, что обусловливает широкий спектр заболеваний в самых различных сферах — гинекология, желудочно-кишечный тракт, радикулиты и др.Самое обидное, что большинства этих недугов можно было избежать, поскольку отклонение копчика хорошо поддается коррекции остеопатическими методами, а практика показывает, что заметное смещение копчика имеет место у значительного числа людей.Приведенные выше примеры — лишь малая часть функциональных нарушений, диагностируемых и устраняемых остеопатами.Конечно, остеопатия — не панацея от всех болезней. Никто не обещает мгновенно и без лекарств снять головную боль любого происхождения. Вместе с тем часто приходится сталкиваться с пациентами, которые годами глотали болеутоляющие препараты и безуспешно лечились везде, где только можно, тогда как от запущенных болячек можно было избавиться на ранней стадии буквально за один сеанс.Поэтому совет на будущее: болит — начните с остеопата. Велика вероятность, что он решит проблему быстро и безопасно.