Врач Разаренова: сколько яиц можно съесть без вреда для организма

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Врач-диетолог поделилась советами, как употреблять яйца с пользой для организма.Куриные яйца в рационе человека являются одним из лучших источников белка – их белок является идеальным в плане усвояемости. Но сколько яиц можно съесть без вреда для организма? На вопрос ответила в интервью врач-диетолог Александра Разаренова.Александра РазареноваАлександра РазареноваЗОЖврач-диетолог, нутрициологПо словам медика, употребление яиц должно определенным образом соотноситься с показателями здоровья.«Здоровый взрослый человек может употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка – больше», - сказала Разаренова.Эксперт пояснила, что при отсутствии хронических заболеваний и непереносимости продукта человечески организм способен усвоить за день больше яиц, чем два или три. Но для здоровья важно, чтобы питание было разнообразным, поэтому источником белка не должны быть только яйца.«Поэтому пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим формам белка: мясу, рыбе, птице, продуктам моря, субпродуктам», - уточнила Разаренова.Также врач перечислила проблемы со здоровьем, при которых потребление яиц должно быть исключительно умеренным.Хронические или острые заболевания ЖКТ.Нарушения сердечно-сосудистого характера.Избыточный вес.При их наличии, подчеркнула эксперт, не нужно есть яйца ежедневно, достаточно съедать одно яйцо не чаще четырех раз в неделю.