Признаки заболеваний щитовидной железы: когда бить тревогу?

Щитовидная железа - наиболее крупная железа внутренней секреции, находится в шее под гортанью. Свое название получила благодаря близкому расположению к щитовидному хрящу. Работа щитовидки заключается в производстве гормонов, регулирующих важные процессы в организме человека. Какие заболевания могут быть связаны с работой этой железы?Щитовидка имеет большое значение для всего организма. Гормоны, производимые ею, контролируют обмен веществ и состояние нервной системы, работу половых и молочных желез. Работа щитовидки управляется гипоталамусом и гипофизом. Она имеет значение для энергообмена в организме. Если щитовидка синтезирует избыток гормонов, она таким образом «приказывает» клеткам питаться глюкозой. И возникает энергия для всех ключевых процессов в организме. Если щитовидка производит недостаточно гормонов, в клетки поступает обратный сигнал. Обмен энергии задерживается. И низкое содержание гормонов вызывает дефицит энергии в теле.Что полезно знать про патологии щитовидки, пониженной и гиперфункции этой железыСбои в работе щитовидки можно по праву назвать тихой эпидемией современности. Подобно ряду сегодняшних недугов, частота возникновения патологий щитовидной железы обусловлена экологией, токсинами, стрессами. Многие случаи болезней щитовидки просто не диагностированы. Если вовремя не провести терапию, есть риск прогрессирования ряда расстройств: сердечно-сосудистых патологий, бесплодия, депрессивных состояний, остеопороза, неврозов.Ключевая работа щитовидной железы заключается в производстве гормонов (тироксина и трийодтиронина), регулирующих такие процессы в организме: скорость обмена веществ, рост и развитие.Болезни щитовидкиВоспаление щитовидки (тиреоидит)Тиреоидит разрушает клетки, которые синтезируют гормоны щитовидки, и в итоге есть риск их нехватки и в перспективе – возникновение патологий.Пониженная функция щитовидки (гипотиреоз)При ослабленной функции щитовидки гормоны не синтезируются в нужном объеме. И их недостаточно поступает в кровь. Руководит производством гормонов гипофиз (область мозга), вырабатывающий стимулирующие щитовидку гормоны (ТТГ).Симптоматика пониженной функции щитовидки:избыточный вес вне связи с калорийностью пищи,запор,повышенный холестерин,стабильная утомляемость и холодобоязнь,сложности с волосами и кожей,нарушения цикла менструаций.Гипофункция щитовидки (гипертиреоз)Возникает, когда щитовидка синтезирует избыток гормонов.Признаки чрезмерно активной функции щитовидки:потеря веса,сильный аппетит,неврозы,тревожность,учащенное сердцебиение,непереносимость высоких температур,диарея,паника,потливость,утомляемость,судороги в мускулах,боли в костных тканях,диарея, сбои в менструальном цикле.возможны выпученные глаза.В сложных случаях не исключены помутнение разума и кома с недостаточностью надпочечников и недостаточной свертываемостью крови.Увеличение щитовидки (зоб, струма)Это распухание органа, увеличение его вы размерах. Нормы объёма щитовидки у женщин - 18 мл, у мужчин – 25 мл. У женщин патология отмечается чаще. Ощупывание и УЗИ помогут констатировать увеличение железы, а также узлы, кисты.Аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото)Также называют хроническим аутоиммунным териоидитом. Это значит, что наш иммунитет видит щитовидку как инородное тело. И приступает к борьбе с ним посредством антител. Значение в развитии недуга имеет наследственность. Развивается в разном возрасте, но чаще отмечается у женщин средневозрастной группы.В данной ситуации поможет анализ антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО). Референтные показатели АТ-ТПО: