Перечислены симптомы "слабых сосудов"

Кардиолог Ирина Васильева перечислила симптомы "слабых сосудов".Признаками слабых сосудов могут служить онемение и покалывание конечностей, часто отекающие стопы, лодыжки и голени, а также холодная кожа."Если у вас есть проблемы с памятью, концентрацией внимания, судороги в нижних конечностях, варикозно расширенные вены или даже язвы на коже ног, стоит уделить пристальное внимание своему здоровью",- заявила врач.Васильева рассказала, что причинами "слабых сосудов" могут быть разными. Наиболее часто встречающимися из них считают атеросклероз, тромбоз, сахарный диабет, избыточный вес, курение.