Названы лучшие овощи и фрукты для снижения высокого уровня холестерина

Когда мы едим пищу с высоким содержанием насыщенных жиров, транс-жиров и сахара, наша печень начинает вырабатывать слишком много холестерина, напоминают медики.Высокий уровень холестерина означает, что кровеносные сосуды подвергаются риску закупорки им, что угрожает нормальной работе сердца вплоть до возникновения инфаркта. Наша печень начинает вырабатывать слишком много холестерина в условиях вредных привычек, после чего этот жир «путешествует» по всему телу, собирая всевозможные воспалительные вещества. Затем он начинает откладываться в виде бляшек на внутренних стенках артерий, вызывая их сужение и затрудняя прохождение крови.Ученые Гарвардского университета констатируют, что снизить высокий уровень холестерина можно за счет питания – уменьшить его концентрацию помогают определенные продукты. Некоторые из них содержат растворимую клетчатку, которая связывает холестерин в пищеварительной системе и выводит его из организма до того, как он попадет в кровоток. Некоторые содержат полиненасыщенные жиры, которые напрямую снижают уровень ЛПНП (липопротеины низкой плотности, так называемый «плохой» холестерин). Отдельные продукты содержат растительные соединения стеролы и станолы, которые блокируют усвоение организмом холестерина.В частности, экспертами были названы овощи и фрукты, особенно эффективные в деле снижения высокого уровня холестерина.Яблоки. Ученые констатируют, что употребление двух целых яблок с кожурой в день помогает снизить уровень холестерина в крови и предотвратить сердечный приступ или инсульт.Яблоки содержат пектин, который прикрепляется к холестерину ЛПНП и выводит его из организма, когда неабсорбированные твердые вещества выбрасываются из кишечника. Вдобавок пектин в яблоках наряду с другими типами клетчатки является хорошим источником пищи для здоровых бактерий в кишечнике.«Яблоки, апельсины, морковь, персики, виноград, клубника, цитрусовые – все они содержат этот пектин, являющийся разновидностью растворимой клетчатки, которая снижает уровень ЛПНП-холестерина», - объясняют специалисты.Фасоль. Свежая зеленая или сушеная, фасоль особенно богата растворимой клетчаткой, помогающей снижать высокий холестерин. Ее переваривание требует времени, в результате чего после еды дольше сохраняется чувство сытости. Таким образом фасоль является полезной пищей для тех, кому важно снизить высокий уровень холестерина, и для тех, кому необходимо худеть.