Как ногти могут указать на сердечный приступ
С позиции кардиологии наибольшее значение имеет патология, называемая пальцами Гиппократа. Это тот момент, когда ногти становятся толстыми, изогнутыми. Данная патология, как правило, связана с заболеванием сердца. Помимо этого особую группу составляют пациенты, которые имеют борозды на ногтевой пластине. Они, конечно, могут возникать и вследствие травмы. Но если же продольные борозды есть на всех пальцах, это может быть признаком заболевания сердца.
Вообще, еще раз хочу подчеркнуть, что нет оснований ставить диагноз только лишь по деформации ногтевой пластины. Это второстепенный признак.
В любом случае, ноготь можно рассматривать как «лакмусовую бумажку», но состояние ногтей уж точно не может служить поводом для постановки диагноза в отношении сердечного приступа, ведь это только косвенный признак. Важно не маскировать состояние ногтевой пластины лечебными лаками, лосьонами, либо какими-то окрашивающими лаками, с этой проблемой нужно прийти к врачу терапевту или дерматологу и поставить диагноз.
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