Врач Соловьев назвал 8 лучших упражнений для тренировки мозга

Хуже память, трудно сосредоточиться, имена и даты «выпадают», а заучить что-то наизусть и вовсе невыполнимая задача. Такое бывает у перенесших ковид, а также — в силу возраста или неправильного образа жизни. К счастью, мозг поддается тренировке.У переболевших COVID-19 еще в течение полугода-семи месяцев могут наблюдаться нарушения внимания и памяти, скорости обучения и обработки информации.По разным оценкам, риск потери серого вещества коры головного мозга после заражения коронавирусом эквивалентен 10 годам старения — причем, вне зависимости от тяжести ковида, возраста и пола.Помочь мозгу вполне реально — причем необязательно для этого пить ноотропы и сосудистые препараты. Натренировать мозг, заставить его работать, можно, например, с помощью специальных «мозговых игр» — это и кроссворды, и настолки, и разнообразные викторины-«мозгобойни».Есть и менее известные способы. Общие рекомендации для поддержания пластичности мозга дал врач Александр Соловьев.Собирайте большие пазлы- В этом случае задействована система визуальной обработки — сканирование мелких частей, тонкие различия в форме и цветах, мелкая моторика, переключение с маленького пазла на общую картину, конструирование целостной картины, — поясняет врач Александр Соловьев.Тренируйте периферическое зрение- Это упражнение хорошо сочетается с релаксацией за пределами дома (в парке, в лесу, в любом новом месте), — говорит эксперт. — Смотрите прямо, не двигая глазами, и сосредоточьтесь на всем, что попадает в поле зрения без движения глаз, особенно в периферийные участки. Закрыв глаза, мысленно воссоздайте зафиксированную визуальную картину, затем повторите попытку, дополняя список увиденного.Запоминайте и пойте на память новые песниКогда человек поет, его мозг усиленно продуцирует эндорфины, называемые гормонами радости. Пение повышает жизненный тонус, усиливает способность к концентрации внимания, увеличивает физическую и интеллектуальную активность.Обучение игре на музыкальном инструменте- Это требует многих взаимосвязанных действий разных отделов мозга, — называет Соловьев одно из самых эффективных для мозга упражнений. — И не обязательно покупать рояль. Игра на укулеле, глюкофоне — это лишь несколько вариантов доступных музыкальных инструментов.Переключение ведущей руки- Пробуйте использовать «неправильную» руку в обычных повседневных действиях, — объясняет эксперт. — Если вы «правша», начните чистить зубы левой рукой. Как только вы станете это делать уверенно — перейдите к сложным задачам: используйте «неправильную» руку во время еды, письма или рисования.Миллионы нейронов приспосабливаются, образуются новые связи, чтобы установить лучший контроль при использовании «другой» руки.Играйте с мячом- Даже самые простые игры с маленьким мячом улучшают мозг и взаимодействие между разными отделами мозга, — рекомендует Александр Соловьев. — Простые подбрасывания, перекидывания из руки в руку, бросание в емкость, бросание в стену и ловля мяча на отскоке… Можно даже заняться жонглированием!Вязание крючком или на спицах- Это очень хороший способ для тренировки тонкой моторики, безошибочных действий, бдительности и внимания, — говорит врач.Ходите по неровным поверхностям- Это улучшает вестибулярную систему, развивает контроль равновесия и баланса. Мощеная булыжником дорога, загородные прогулки по пересеченной местности, подъем в горы — не только ходьба по асфальту! — говорит эксперт.