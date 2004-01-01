Чувствительность к глютену: Как пшеница влияет на здоровье

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Почти всем людям, даже тем, у кого нет непереносимости глютена, будет полезно исключить из рациона зерновые продукты...Целиакия – это аутоиммунное расстройство. Люди с целиакией страдают от тяжелых желудочно-кишечных (ЖК) реакций и мальабсорбции питательных веществ в ответ на глютен, который находится в пшенице и других зерновых продуктах.Безглютеновые диеты полезны не только для больных целиакиейТаким людям очень важно соблюдать строгую диету со 100-процентным отсутствием глютенаЦелиакия обычно диагностируется путем проведения анализа на наличие аутоантител, таких как трансглутаминаза 2 (TG2), которая считается наиболее чувствительным маркером целиакии.Многие другие люди страдают от аллергии на пшеницу или имеют другой уровень непереносимости или чувствительности к глютену. Таким людям, даже если у них нет целиакии, также стоит придерживаться безглютеновой диеты. Если у вас аллергия на пшеницу, ее употребление приведет к иммунной реакции, которая может быть диагностирована путем измерения антител, называемых IgE, и/или других маркеров иммунной системы.Пищевая непереносимость, с другой стороны, обычно связана с отсутствием определенного фермента, необходимого для расщепления определенного продукта. Пищевая непереносимость, как правило, сопровождается меньшим количеством симптомов, которые в самом начале не очень сильно выражены, поэтому такую непереносимость сложнее диагностировать.Диарея или запор, вздутие живота, головная боль, беспокойство и усталость являются частыми симптомами пищевой непереносимости, которые могут отсутствовать несколько часов или даже дней после употребления продукта. Чувствительность к глютену ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ, хотя, как утверждают исследователи, она есть у 6 процентов населения.Чувствительность к глютену может коснуться большинства людейГлютен – это белок, состоящий из молекул глютенина и глиадина, которые при наличии воды создают эластичную связь. Глютен находится в зерновых продуктах, и не только в пшенице, но и во ржи, ячмене, овсе и полбе.Глютен также может скрываться в обработанных продуктах питания. В этом случае он может иметь несколько названий, такие, например, как солод, крахмал, гидролизованный растительный белок (HVP), текстурированный растительный белок (TVP) и натуральный ароматизатор.Если вы изучите литературные источники в Национальной медицинской библиотеке США, вы обнаружите, что зерновые, содержащие глютен, связаны с десятками неблагоприятных последствий для здоровья и неблагоприятных механизмов токсичного воздействия. Во главе этого списка находится нейротоксичность.Перлмуттер в своей книге "Еда и мозг" специально рассмотрел неврологическое воздействие глютена (пшеница) и казеина (молочные продукты) на наш мозг и их связь с аутоиммунными заболеваниями.Он также считает, что так как глютен влияет на нашу иммунную систему, чувствительность к глютену может быть связана с большинством хронических заболеваний.Согласно доктору Алессио Фазано, директору центра изучения проблем целиакии и руководителю детского отделения гастроэнтерологии и питания в больнице Массачусетса, чувствительность к глютену может быть гораздо более распространенной проблемой, чем мы ранее предполагали. По его оценкам, практически все мы в какой-то степени сталкиваемся с этой проблемой, потому что у всех у нас в кишечнике в ответ на глютен образуется белок зонулин.Этот белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, делает кишечник более проницаемым, из-за чего белки попадают в кровоток. Это сенсибилизирует иммунную систему, провоцируя воспаления и аутоиммунитет. В пресс-релизе, в котором сообщают о публикации его новой книги "Свобода от глютена", Фасано утверждает следующее:"Мы показали, что чувствительность к глютену действительно существует. Ранее наши представления об этой проблеме, которую многие врачи игнорировали, были неясными; теперь это состояние, которое значительно отличается от целиакии, поддается четкой идентификации. Количество людей с чувствительностью к глютену в шесть-семь раз больше, чем количество людей, страдающих целиакией".Как пшеница влияет на здоровье• Гибридизация увеличила содержание в пшенице белка глютена. До 19 века пшеницу обычно смешивали с другими зерновыми, бобами и орехами; чистую пшеничную муку начали перемалывать в рафинированную белую муку только в течение последних 200 лет. Полученная в результате этого рафинированная зерновая диета с высоким содержанием глютена, которой с младенчества придерживается большинство из нас, просто не была стандартным рационом предыдущих поколений.• Загрязнение глифосатом также может играть определенную роль в развитии целиакии, аллергии на пшеницу и чувствительности к ней. За последние 15 лет использование глифосата, активного ингредиента в гербициде широкого спектра действия, резко возросло.По словам Стефани Сенефф, кандидата наук, профессора Массачусетского технологического института (МIT), использование глифосата на генетически модифицированной (ГМ) кукурузе, сое и обычной пшенице значительно коррелирует с увеличением случаев целиакии.Ее первые результаты были опубликованы в журнале "Энтропия" в 2013 году, после чего в свет вышла вторая статья, в которой была продемонстрирована связь между глифосатом и целиакией. Глифосат разрушает ворсинки кишечника, что снижает способность организма поглощать витамины и минералы. Кроме того, пшеница содержит глиадин, который трудно расщепить.Как правило, возникает реакция, которая образует связи между различными белками, содержащимися в пшенице, однако глифосат попадает прямо в середине этого процесса, в результате чего получается очень неудобоваримая пшеница. Конечным результатом является дисбактериоз кишечника (состояние микробного дисбаланса в кишечнике, которое может привести к воспалению кишечника и протекающему кишечнику) и быстрый рост патогенов.Кроме того, в ответ на триптофан кишечник производит серотонин. Пшеница содержит большое количество триптофана, но когда она загрязнена глифосатом, клетки кишечника резко активизируются и начинают продуцировать слишком большое количество серотонина, что, в свою очередь, вызывает многие общие симптомы целиакии, такие как диарея.• Белки пшеницы могут стать причиной протекающего кишечника и вызвать связанные с этим проблемы со здоровьем. Клейкие белки, называемые проламинами, увеличивают проницаемость кишечного тракта, тем самым сенсибилизируя иммунную систему.Из-за увеличения расстояния между клетками оболочки кишечника непереваренная пища, бактерии и отходы метаболизма проникают в кровоток – вот откуда появился термин "протекающий кишечник". Эти посторонние вещества бросают вызов иммунной системе и увеличивают воспаление.Глютен может также быть одной из причин проблем со здоровьем, которые вы сразу не можете связать с дисфункцией кишечника; подобными проблемами могут быть, например, угри, атопический дерматит, рецидивирующий афтозный стоматит (РАС — тип язв в ротовой полости) и витилиго, состояние кожи, которое приводит к потере пигмента.Глиадины связаны со многими неблагоприятными последствиями для здоровьяГлиадин и лектин — это два содержащиеся в пшенице вещества, ответственные за многие клеточные проблемы. Глиадин является основным иммунотоксическим белком, который содержится в глютене, а также одним из наиболее разрушительных белков. При целиакии глиадин вызывает генетически опосредованный иммунный процесс, который в конечном итоге вызывает воспалительную реакцию, которая приводит к разрушению ворсинок кишечника.Глиадин придает пшеничному хлебу его сухую текстуру и может увеличить выработку кишечного белка зонулина, что, в свою очередь, открывает промежутки в нормально плотных соединениях между клетками кишечника (энтероцитами).Повышенные уровни антител к глиадину были связаны с психическими расстройствами, такими как шизофрения. В одном из таких исследований был выполнен сравнительный анализ крови 950 людей, страдающих шизофренией, и крови 1000 здоровых людей из контрольной группы. Отношение шансов наличия антиглиадиновых антител класса IgG в крови пациентов с шизофренией было в 2,13 раза выше.Обнаружение антител к глиадину в крови пациентов, страдающих от целиакии и шизофрении, подразумевает, что непереваренный глиадин может действовать как антиген, провоцирующий антитело-опосредованный иммунный ответ.Наличие глиадина в крови также указывает на проницаемость кишечника; также было продемонстрировано, что глиадин регулирует в кишечнике высвобождение зонулина независимо от наличия у человека целиакии.Глиадин может также спровоцировать иммунную систему атаковать вашу нервную систему, тем самым способствуя неврологическим проблемам, таким как невропатия, судороги и нейроповеденческие изменения. Помимо шизофрении, глиадин также может быть причиной аутизма. Проведенное в 2004 году исследование показало, что у детей с аутизмом, как правило, повышен уровень антител к глиадину.Многие дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) также плохо реагируют на большинство зерновых культур, особенно это касается пшеницы. Психологические и поведенческие симптомы СДВГ довольно похожи на симптомы целиакии и чувствительности к глютену. По этой причине исследователи предполагают, что целиакию следует включить в контрольный список симптомов СДВГ.Это предположение было выдвинуто после исследования 2011 года, в результате которого состояние людей с СДВГ и положительным результатом на целиакию после перехода на безглютеновую диету значительно улучшились в течение шести месяцев.Псориаз также связан с глиадином. В исследовании, опубликованном в Британском журнале дерматологии, участники с псориазом и положительным результатом анализов на антитела к глиадину, отметили улучшение состояния своего здоровья после того, как стали придерживаться диеты без глютена. Национальный фонд псориаза также рекомендует пациентам с целиакией или чувствительностью к глютену придерживаться безглютеновой диеты, чтобы уменьшить или устранить симптомы заболевания.Лечение непереносимости глютена и целиакииЛечение целиакии и непереносимости глютена - это безглютеновая диета, которая подразумевает отказ от всех продуктов, содержащих глютен.В августе 2013 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выпустило стандарт маркировки безглютеновых продуктов. Согласно правилу, на продукте может быть маркировка "без глютена", если он обладает следующими характеристиками:Природные продукты без глютена. Природными безглютеновыми зерновыми являются рис, кукуруза, лебеда, сорго, лен и семена амаранта.Все содержащие глютен зерновые должны быть очищены таким образом, чтобы из них был удален весь глютен. Конечный продукт может содержать не более 20 частей на миллион (ppm) глютена.Сделав анализ крови, можно выяснить, есть ли у вас целиакия. В случае положительного результата нужно быть особенно бдительным, ведь потребление глютена может вызвать серьезные заболевания, оказать долгосрочное влияние на здоровье и сократить продолжительность жизни.В случае непереносимости глютена нет необходимости строго соблюдать диету, и в конечном итоге вы выясните свой собственный уровень толерантности к глютену.Например, один кусочек хлеба не вызовет дискомфорт, а вот два куска в течение двух дней подряд могут ухудшить самочувствие.Как правило, отсутствие в рационе глютена в течение недели или двух является достаточным, чтобы увидеть значительное улучшение здоровья.Учитывая большое количество потенциальных виновников, будь то гибридизация пшеницы, наличие глютена и других белков пшеницы, FODMAP или загрязнение глифосатом, неудивительно, что пшеница и другие зерновые вызывают у многих людей такие проблемы со здоровьем.По моему опыту, почти всем людям, даже тем, у кого нет непереносимости глютена, будет полезно исключить из рациона зерновые продукты. Так как они содержат высокую концентрацию чистых углеводов, исключив их своей диеты, вы сможете улучшить митохондриальную функцию.Ухудшение митохондриальной функции может усугубить проблемы со здоровьем, связанные с резистентностью к инсулину, такие как избыточный вес, высокое кровяное давление, диабет 2-го типа и более серьезные проблемы, такие как сердечные заболевания и рак.