Врач Соломатина рассказала, в каких случаях кофе не дает бодрящего эффекта

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По словам врача, любители кофе могут перестать ощущать бодрящий эффект кофе.Терпкий ароматный кофе часто используется как тонизирующее средство, помогающее прогнать утреннюю сонливость. Но бывают случаи, когда ароматный напиток уже не дает ожидаемого бодрящего эффекта, и подобная «аномалия» означает обычно, что произошло привыкание организма к кофеину, – рассказала в интервью диетолог Елена Соломатина.«Взбодриться человеку помогает кофеин, но он же вызывает привыкание. Это означает, что со временем даже литр напитка не придаст бодрости человеку, а здоровье может ухудшиться», - предупредила врач.Объясняя механизм формирования толерантности к кофе, Елена Соломатина заметила, что бодрящий эффект напитка обеспечивается тем, что кофеин «переключает» на себя рецепторы, восприимчивые к естественному успокоительному веществу аденозину. Когда человек начинает пить кофе в большом количестве, организм начинает функционировать таким образом, чтобы постоянно стимулирующий нервную систему кофеин не привел к ее истощению. Тело начинает производить больше аденозина, тормозящего бодрящее действие кофеина, и тот, наконец, перестает бодрить.Чувствительность к кофе пропадает не сразу, поэтому многие люди не замечают, что возникло привыкание. Сначала их перестает бодрить привычная чашка кофе, затем две,«в конечном итоге кофе перестает давать энергию, если даже пить его литрами».Чтобы этого не произошло, не следует злоупотреблять напитком, периодически в его приеме нужно делать паузы.