Какие болезни придут на смену COVID-19
Как рассказал врач-инфекционист Николай Малышев , после коронавируса может масштабно проявить себя грипп и его разновидности, а также стрептококк, аденовирус, риновирус и бокавирус.
Все эти недуги инфекционные и быстро передают от человека к человеку. Поэтому медик рекомендует даже на фоне значительных послаблений коронавирусных ограничений в людных местах все-таки носить медицинскую маску
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