Какие болезни придут на смену COVID-19

Идущая на спад волна заболеваний «ковидом» не должна никого расслаблять. На самом деле в мире множество вирусов – спящих, притаившихся и в этом состоянии ждущих своего «звездного часа».Как рассказал врач-инфекционист Николай Малышев , после коронавируса может масштабно проявить себя грипп и его разновидности, а также стрептококк, аденовирус, риновирус и бокавирус.Все эти недуги инфекционные и быстро передают от человека к человеку. Поэтому медик рекомендует даже на фоне значительных послаблений коронавирусных ограничений в людных местах все-таки носить медицинскую маску