Нефролог назвал указывающий на болезнь почек признак
По словам медика, одним из симптомов является подъем в ночное время. При болезненном мочеиспускании необходимо обратиться к специалисту для проведения исследования на инфекцию мочевыводящих путей.
Котенко призывает не терпеть, если им хочется в туалет, поскольку застой мочи многократно увеличивает риск инфицирования:
"То есть инфекция из мочи может перейти дальше в ткань почек, и [может] развиться пиелонефрит".
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