Диетолог рассказал об особенности диет в весенний период

Весной учащаются случаи простудных заболеваний, так как после зимнего периода организм человека ослаблен, имеет дефицит витаминов, а обманчивость времени года принуждает людей одеваться менее тепло. Чтобы не допустить этого, следует скорректировать свой ежедневный рацион, считает диетолог Анжелика Дюваль.По словам Анжелики, особое внимание весной стоит уделить иммунной и нервной системам. Последняя нуждается в магнии. Полезный микроэлемент диетолог советует черпать из свежей зелени и овощей. Также магний можно получить из минеральной воды, обогащенной полезным элементом.Что касается иммунной системы, то здесь Дюваль посоветовала читателям обратиться к овощам и фруктам, которые доступны в весеннее время года. По ее мнению, на столе всегда должны быть свежие овощи и фрукты. Диетолог отметила, что нет разницы в способе приготовления, так как полезные микроэлементы и витамины есть и в жареных овощах, но их количество заметно ограничено. В этом случае полезнее будут сырые или запеченные.Врач резюмировала, что при соблюдении этих простых советов, риск получения простудных заболеваний в этот период достаточной низок.