Чеснок эффективно способствует очищению печени от токсинов

Когда печень переполняют токсины, это ведет к возникновению различных проблем со здоровьем.Печень является главным фильтрующим органом тела, но ее возможности не безграничны. Фастфуд, а также обработанные продукты, содержащие насыщенные жиры, добавленный сахар и синтетические ингредиенты, могут легко перегрузить этот «фильтр», в результате печень хуже справляется со своей работой. Когда токсины начинают заполнять печень, возникают усталость, тошнота, вздутие и проблемы со стулом, а в тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность. Хорошая новость в том, что некоторые продукты помогают очищать печень от токсинов, обеспечивать ее правильную работу. Одним из таких продуктов является чеснок.Что же делает чеснок столь эффективным чистильщиком печени?Пряный овощ не выводит токсины напрямую. Вместо этого он помогает увеличить естественную выработку глутатиона – антиоксиданта, защищающего печень от окислительного стресса, вызываемого вредными свободными радикалами. Это улучшает функционирование печени, делает ее менее подверженной воспалению, болезням. Специалисты констатируют, что с возрастом способность организма вырабатывать глутатион снижается, и простым эффективным способом повысить его уровень является добавление в рацион чеснока.Вдобавок овощ содержит селен. Данный микроэлемент, подобно глутатиону, действует как антиоксидант, улучшая защиту печени от токсинов.Как лучше есть чеснок. Полезнее употреблять в сыром виде, причем перед едой следует его нарезать или раздавливать – это способствует высвобождению полезных соединений овоща.