Кофе снижает риск развития инсульта и атеросклероза

Журналисты одного из итальянских изданий опубликовали статью, в которой описали неожиданные положительные свойства ежедневного употребления кофе. Специалисты отметили, что положительного эффекта можно добиться только при умеренных объемах. По словам экспертов, ежедневные 300 миллиграмм кофеина не навредят человеческому организму, а наоборот снизят риск развития некоторых болезней.Вышеуказанный объем примерно равен четырем маленьким чашкам кофе. Этого вполне достаточно, чтобы взбодриться без негативных последствий. Сообщается, что одна чашка натурального кофе содержит в себе более десяти полезных элементов, включая витамины В2 и В3, аминокислоты, магний, цинк, белки и многое другое.По словам экспертов, привычка употреблять кофе может быть и полезной. Сообщается, что умеренное потребление способно снизить риск развития таких болезней, как инсульт, инфаркт и атеросклероз. Также чашка горячего кофе способна улучшить пищеварение, снять головную боль, а также действует, как средство для похудения, сжигая жиры.Тем не менее такое “лекарство” полезно далеко не всем, резюмировали журналисты. Воздержаться от употребления кофе следует людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта. Употреблять кофе также противопоказано беременным женщинам и кормящими грудью матерям.