Семечки приносят особую пользу людям 50 лет и старше: объясняет врач

Употребление семечек подсолнечника полезно в зрелом возрасте, когда организм начинает испытывать нехватку магния.Семечки являются очень богатым пищевым источником такого минерала, как магний. Получая данное вещество в требуемом количестве, человеческий организм лучше справляется с негативным действием стрессовых внешних факторов, разрушительных для центральной нервной системы, неврологического здоровья. Распространенными признаками нехватки магния становятся повышенная раздражительность и тревожность, бессонница, учащенное сердцебиение, мышечные спазмы.Для людей 50 лет и старше проблема недостатка магния в организме становится особенно актуальной. Вот почему подсолнечные семечки могут быть особенно полезными в этом возрасте, – заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.«Ядра подсолнечника чрезвычайно насыщены магнием, который оказывает умиротворяющее действие на центральную нервную систему.Достаточное потребление магния в возрасте 50 лет и старше увеличивает продолжительность жизни», - сообщил российский ученый.Также, заметил Гинзбур, семечки приносят особую пользу людям от 50 лет еще и тем, что снабжают их организм витамином Е, с которым ассоциируются омолаживающие и продлевающие жизнь эффекты. Действуя как антиоксидант, витамин Е препятствует образованию атеросклеротических бляшек на внутренней стенке сосудов, что улучшает кровоснабжение органов, включая сердце и мозг.Помимо этого, семечки содержат селен. По словам Гинзбурга, этот минерал необходим для поддержки здоровья сердца, кожи, ногтей и волос.