4 причины, почему вы можете терять ресницы

Мечта о длинных и пышных ресницах есть у каждой женщины, но все ли могут ими похвастаться в действительности? Едва ли. Иногда мы сами делаем так, что ресницы никак не могут отрасти до нужного состояния. Что именно провоцирует истончение и выпадение? Давайте попробуем выяснить вместе.Смываете ли вы макияж на ночь?Оставлять на лице и теле косметические средства — не слишком хорошая идея. Во первых, кожа уже не следующий день покроется неприятными воспалениями, а что касается ресниц, под тяжестью сухой туши и — не дай бог — накладных ресниц они ослабнут и постепенно начнут выпадать. Перед сном всегда используйте двухфазные средства для удаления макияжа и при необходимости наносите укрепляющие составы на ресницы.Какого качества ваша косметика?Слишком привлекательная цена туши — не всегда хороший выбор. Дешевые средства, как правило, не содержат ухаживающих компонентов, кроме того, химические соединения в такой туши могут просто выжечь ваши ресницы. Нужно ли вам это? Также следую соблюдать рекомендации по хранению косметических средств: если срок годности закончился, выбрасывайте косметику без сожалений.Как часто вы используете керлер?Приспособление для завивки ресниц — отличная вещь, но использовать его нужно только в те дни, когда вам нужно выглядеть особенно хорошо. Для ежедневного использования керлер точно не подходит. Ресницы просто не выдержат постоянного давления и сломаются в самый неподходящий момент. Помимо этого, важно выбрать правильный керлер, который не испортит ресницы, а также научиться его использовать максимально безопасно — закручивайте ресницы до того, как нанесете тушь, иначе ресницы прилипнут к валику и вы выдернете их.У вас есть привычка тереть глаза?Если вы тщательно очищаете кожу и ресницы от макияжа — это похвально, но при этом делать это нужно очень аккуратно, особенно если ваш макияж слишком плотный. Нанесите средство для удаления макияжа на ватный диск, приложите к закрытому веку, подождите, пока средство пропитает ресницы и уже после этого смывайте, мягко проходясь диском по ресницам. Ни в коем случае не давите на веки и ресницы! Чем аккуратнее вы действуете, тем лучше будут выглядеть ваши реснички.