ЛОР-болезни, которые чаще всего обостряются весной: как их распознать и чем лечить

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А в городе уже весна, капель. Бежит, смеется, заглядывает в окна. И только ЛОР-врачам не до весеннего настроения. Вместе с весной пришла пора аллергического ринита, инфекционных заболеваний ЛОР-органов. Но обо всем по порядку.Аллергический ринит (АР) — заболевание, которое характеризуется воспалением слизистой оболочки под действием аллергенов и может появляться следующими симптомами: заложенность носа, светлое, прозрачное отделяемое из носа, чихание и зуд в полости носа. Основные причины: пыльца растений, аллергены клещей домашней пыли, эпидермальные аллергены (животные), редко аллергены к спорам грибков.Пик АР весной приходится на середину апреля — начало мая. В это время цветут ольха, орешник и береза. Но и в марте возможны аллергические реакции на пыльцу ольхи из-за заноса из южных регионов. В этом году, правда, из-за поздней весны сезон только начинается — хотя уже апрель. «Доктор Питер» обратился за подробностями к ЛОР-врачу «Московской Клиники» Светлане Марновой.Куда бежать, если нечем дышать?Пациенты с аллергическими ринитом могут обращаться как к оториноларингологу, так и врачу-аллергологу. Аллергический ринит сам по себе не является смертельным недугом, но значительно ухудшить качество жизни он может. Человека с АР видно издалека: в руках салфетки, темные круги под глазами, рот приоткрыт, так как не хватает носового дыхания, нос красный от бесконечных трений, виден симптом «аллергического салюта» — для того, чтобы уменьшить зуд и облегчить носовое дыхание аллергик трет носа движением ладони снизу верх.Важно сказать, что существует нерушимая связь между аллергическим ринитом и бронхиальной астмой.АР — фактор риска развития бронхиальной астмы. Если не обращать внимание на симптомы, то велики шансы получить бронхиальную астму.Чек-лист обследованийДля того, чтобы установить диагноз, необходимы:Консультация ЛОР врача, аллерголога.Общий анализ крови (возможно наличие эозинофилии в период обострения, но не всегда. У некоторых аллергиков уровень эозинофилов в пределах нормы).Посмотреть слизь из носа — цитологическое исследование назального секрета (увеличение количества эозинофилов более 10 %).Кожные пробы (prick-тесты или скарификационные тесты). На достоверность результатов может влиять возраст — у до 5 лет и старше 60 лет, при приеме некоторых препаратов могут быть искажения.Определение уровня аллерген-специфического IgE. Общий IgE в настоящее время не должен использоваться в постановке диагноза.Провокационные тесты.А точно ли это аллергический ринит?Важно уточнить — принимает ли пациент какие-либо препараты, которые могут повлиять на слизистую оболочку полости носа. Может понадобиться рентгенография придаточных пазух носа или компьютерная томография пазух. Необходимо убедиться — нет ли воспалительных процессов в пазухах носа, полипов в носу, пазухах — как одно из осложнений аллергических ринитов. Также проводится эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки.Основные варианты лечения аллергииИсключение контакта с аллергеном. Если это невозможно, нужно постараться хотя бы минимизировать встречу с ним. Рассмотрите переезд на время цветения, не контактируйте с домашними животными, если АР связан с ними. Полезна ежедневная влажная уборка, использование различных фильтров.Использование готовых солевых растворов — это поддержание нормального состояния слизистой оболочки, разжижение трудновыводимой слизи из носа.Медикаментозное лечение. Существует масса препаратов для купирования аллергического ринита, это антигистаминные препараты, блокаторы лейкотриеновых каналов, интаназальные и системные глюкокортикостероиды, интраназальные кромоны, деконгестанты, комбинированные препараты. Вариантов много, самостоятельно разбираться в этом не нужно. Обратитесь к врачу.Порой пациентам с АР приходится рекомендовать оперативное вмешательство в полости носа из-за изменения внутриносовых структур.Аллерген-специфическая иммунотерапия. Проводится вне обострения. Смысл манипуляции — введение аллергена в возрастающих дозах. Может быть назначена только аллергологом.Риносинусит — 5 видовВесной пациенты консультируются у ЛОР-врача не только по поводу аллергического ринита, но из-за осложнений инфекционных заболеваний. Сейчас иммунные функции организма снижены и любой инфекции к ослабленному организму присоединиться гораздо легче. Рассмотрим вариант развития острого риносинусита.Обычно он развивается на фоне перенесенной вирусной инфекции. Под острым риносинуситом мы понимаем воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа. Воспаление слизистой верхнечелюстной пазухи — верхнечелюстной синусит (гайморит), решетчатой — этмоидит, основной — сфеноидит, лобной — фронтит.Одновременно затронуты все пазухи — пансинусит.Вирус и ослабленный иммунитет провоцируют отек слизистой оболочки пазух. Отечная слизистая оболочка блокирует соустья — места, которые сообщают нос с пазухами, плюс усиливается секреция желез слизистой оболочки. Постепенно нарушается механизм самоочищения, меняется давление в пазухе и присоединяется бактериальная инфекция.Клинические проявления:затруднение носового дыхания;головная боль: может быть в скуловых областях, лобной области, в области зубов, в области глаза, головная боль в теменной области;отделяемое из носа, чаще желтого цвета;реже — снижение обоняния, заложенность ушей, кашель, повышение температуры тела.Уже при наличии жалоб, вашему рассказе о болезни, осмотру пациента, ЛОР врач может установить диагноз ОРС.Дополнительными методами диагностики являются: рентгенография пазух носа, компьютерная томография пазух носа; эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки.Чем и как лечить?При среднетяжелых вариантах или тяжелых — антибиотикотерапия. Но назначение системной антибиотикотерапии рекомендуется при отсутствии улучшения состояния к 7-му дню заболевания. То есть до 7го дня заболевания возможно местное лечениеДеконгестанты. Это сосудосуживающие препараты. Следует помнить, что прием данных препаратов более 7 дней может вызвать медикаментозную зависимость. Без капель вы просто не будете дышать носом.Эндоназальные глюкокортикостероиды. Бояться гормонов в нос не стоит, они практически не всасываются, не оказывают своего системного действия.Промывание полости носа. Вариантов солевых растворов великое множество. Следует иметь ввиду, что существует три вида: гипертонические (снимают умеренную отечность и сушат слизистую), изотонические (могут быть использованы ежедневно), гипотонические (наполняют клетки слизистой оболочки жидкостью).Муколитики — препараты, которые разжижают слизь и ускоряют ее выведение. Используются только в российских рекомендацияхЭто основные методы лечения ОРС, дополнительно препараты может назначить врач после очного приема. Самолечением заниматься не следует, это может привести к различным осложнениям, необоснованным тратам ваших личных средств.