Жертвам депрессий жизненно необходимы физические нагрузки

Люди с тревожными расстройствами и депрессиями в два раза чаще получают пользу для своего здоровья от регулярных тренировок. К такому выводу пришли ученые из Центрального госпиталя Массачусетса.Американские исследователи наблюдали за режимом тренировок более 50 000 человек после 50 лет. Приблизительно у каждого третьего были диагностированы либо депрессия, либо тревожное расстройство. В целом, выполнявшие умеренные нагрузки на протяжении 150 минут в неделю люди на 17% реже страдали от инфарктов или блокады коронарных артерий в течение следующих двух лет, по сравнению с теми, кто занимался менее регулярно.Но самые большие преимущества регулярные тренировки принесли именно добровольцам, страдающим от депрессии и тревожных расстройств. У них этот риск уменьшился на 22%, по сравнению с сокращением на 10% у людей из остальной группы, не имевших проблем с психикой. Люди с депрессией и тревожными расстройствами часто страдают от хронических воспалительных процессов, которые вызываются повышенным уровнем стресса.Эти хронические воспаления приводят к затвердению артерий, что намного увеличивает риск проблем с сердцем и сосудами. И вот исследование показало, что физические нагрузки могут облегчать эти симптомы благодаря выработке эндорфинов или «хороших» гормонов, которые улучшают настроение человека и сокращают уровень воспалений.