Как подготовиться к анализу крови: врач объяснила, что влияет на точность результата

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Если врач назначил целый ряд анализов, важно уточнить — перед какими видами исследований подготовка обязательна, а когда можно не готовиться? Можно ли сдавать анализ прямо в день приема у врача?Современные лаборатории в муниципальных или частных клиниках способны проводить несколько сотен разных видов лабораторных исследований или проще говоря — анализов. Мы все привыкли к тому, что для анализов нужно сдавать кровь или мочу, реже — кал. Но сегодня при диагностике тех или иных заболеваний можно изучать практически любые биологические жидкости человеческого тела. Это вагинальные секреты, сперма, сок простаты, желудочный сок, спинномозговая жидкость, слизь из носа, мокрота из легких, пот, слезы и т.д.Чтобы результаты исследований были максимально точными, не приходилось переделывать тесты несколько раз, важно правильно подготовиться к забору материала с последующим его исследованием. Есть ситуации, когда исследование не зависит от внешних условий или особенностей жизнедеятельности. Но для большинства исследований соблюдение правил подготовки — залог верного результата. «Доктор Питер» разбирался в нюансах подготовки вместе с Александрой Яковлевой, гастроэнтерологом, терапевтом, гепатологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.Чтобы было точноМногие показатели работы различных внутренних органов, которые врачи смотрят в анализах — не статичны. То есть они могут меняться в зависимости от суточных биоритмов человека, распорядка приемов пищи и физической активности. Дополнительно могут влиять и другие факторы — потребление жидкости, особенности диеты, стрессы, прием разных лекарств, витаминов и так далее.Чтобы результаты были достоверны и анализы дали наиболее точную картину, сдавать их лучше всего утром, натощак. Поэтому в государственных, муниципальных клиниках лаборатории обычно принимают материал с 7-8 часов и примерно до 10-11 часов утра.Строго натощакПить чистую негазированную воду (но не чай или кофе, газировку) при подготовке к анализам можно. Однако со времени последнего приема пищи должно пройти не менее 8–12 часов. Для ряда анализов это является строго обязательным условием. Например:для маркеров углеводного обмена: глюкозы и инсулина,гормональных исследований,липидограммы — анализа жирового обмена.Сдача материалов на исследовние строго натощак важна для гастропанели — комплексного анализа пищеварительной системы и НЭШ-фибротеста, который используют для обследования пациентов с болезнями печени.Для женщин — свои правилаОсобой подготовки требуют анализы на репродуктивные (половые) гормоны у женщин. Чтобы врач видел реальные проблемы женского организма, их необходимо сдавать в определенные дни менструального цикла. Когда специалист дает женщине направление на гормоны, он должен четко указать, когда, как и в какое время берется кровь. Если он этого не сделал — стоит задать уточняющие вопросы. Часть гормонов сдают только в первые дни цикла, некоторые — в дни, близкие к овуляции, еще часть — во второй фазе, после 16-20 дня.Чтобы определить стрессСреди всех гормонов особую роль играет кортизол. Он относится к веществам, реализующим реакции стресса. Чтобы определить проблемы со здоровьем и гормональные сдвиги, исследование уровня кортизола особой подготовки. Уровень этого гормона в организме меняется в течение суток, поэтому анализ предпочтительно проводить в 6–8 часов утра и обязательно указывать точное время взятия крови для верной расшифровки полученных результатов.Готовимся к исследованиям крови, мочиЕсли врач назначил вам целый ряд анализов, не стесняйтесь — задавайте вопросы о подготовке. Это только в ваших интересах. Уточните по каждому из выданных направлений:какая должна быть подготовка до исследования,требуется ли особая диета,что нужно перед приходом к врачу,особенности проведения и нюансы.Если врач никаких специфических уточнений не дает, готовимся по общим правилам для выполнения клинических исследований крови или мочи.Диета нужна не всегдаНекоторые исследования требуют соблюдения определенной, ограничительной диеты. Так, за 3–4 дня до сдачи липидограммы (холестерин и другие жиры) из рациона следует исключить жирную и жареную пищу. А перед сдачей анализа кала на скрытую кровь в течение 3–4 дней нельзя есть:мясо,рыбу,продукты с высоким содержанием железа: яблоки, болгарский перец, шпинат.Уточните про лекарстваВ ряде случаев требуется временно прекратить прием определенных лекарств. Например, перед гастропанелью в течение недели нельзя принимать блокаторы секреции в желудке, а в течение суток — препараты от изжоги.Экстренные анализы — без подготовкиВ экстренных случаях с разрешения врача анализы можно сдавать без учета времени последнего приема пищи. Например, когда требуется исключить какое-либо острое заболевание.Чаще всего в таких случаях назначают клинический и биохимический анализы крови. Например, их берут в приемном отделении стационара, если человек поступает на скорой помощи.Наконец, ряд анализов вообще не требует никакой специальной подготовки. Например, генетические исследования. Ведь гены человека остаются неизменными вне зависимости от приема пищи или времени суток.