Мясников рассказал о побочном действии популярного витамина

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неприятном побочном действии, которое может вызывать прием витамина ниацина.По словам медика, прием ниацина, также известного как никотиновая кислота, помогает снижать уровень триглицеридов в крови. В молодости Мясников прекратил приниматься этот витамин из-за побочного эффекта:"Побочное явление [приема ниацина] — красное лицо. Вот прям горит лицо".Специалист подчеркнул, что такое действие никотиновой кислоты "мешает жить".