Мясников рассказал о побочном действии популярного витамина
По словам медика, прием ниацина, также известного как никотиновая кислота, помогает снижать уровень триглицеридов в крови. В молодости Мясников прекратил приниматься этот витамин из-за побочного эффекта:
"Побочное явление [приема ниацина] — красное лицо. Вот прям горит лицо".
Специалист подчеркнул, что такое действие никотиновой кислоты "мешает жить".
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий