Гены лишают людей желания заводить детей

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Ещё одной причиной бездетности помимо проблем с фертильностью может быть наследственность. Некоторые гены, как выяснили ученые из Wellcome Sanger Institute, заставляют людей отказываться от заведения потомства.Бездетность становится всё более распространённым явлением в современных развитых обществах. Семья уже потеряла свою первоначальную основу, когда детей рожали для того, чтобы они помогали родителям в старости. Сейчас существуют самые разные социальные службы, дома престарелых и другие варианты, из-за которых люди нередко решаются не рожать. Но также растут и проблемы с фертильностью, причём как у женщин, так и у мужчин. Они связаны с ухудшением экологии и ожирением.Однако небольшое количество бездетных людей, как выяснили ученые, обладают специфическими генетическими вариантами, из-за которых у них резко снижается само желание заводить семью. Эти мутации не приводят к бесплодию, но влияют именно на поведение человека. Обладатели данных генов предпочитают одинокий образ жизни и просто не хотят иметь детей. Также эти гены каким-то образом сокращают уровень материального благополучия людей и их желание получать высшее образование.Эксперты полагают, что это открытие поможет объяснить, что происходит в современном обществе, которое переживает серьёзнейший демографический кризис. Но необходимы дополнительные исследования по поводу того, почему некоторые бездетные люди не выражают желания заводить детей, хотя имеют для этого все условия. Возможно, к этому подталкивают некоторые черты характера.