Названы способы борьбы с весенним гиповитаминозом

Если чувствуется слабость, повышенная усталость, отмечается снижение иммунитета – симптомы весеннего гиповитаминоза, считает диетолог Елена Соломатина.Елена Соломатина отметила: авитаминоз и гиповитаминоз – разные состояния.«Многие говорят об авитаминозе, не понимая, что сегодня, к счастью, у нас его практически нет. Бывают только редкие случаи, связанные с наличием у людей некоторых заболеваний, связанный с невозможностью усвоения определенных веществ. Дело в том, что с появлением более широкой продуктовой палитры, острого гиповитаминоза практически нет, хотя с определенными симптомами люди все же сталкиваются», — пояснила диетолог.Чаще всего, по словам эксперта, россияне сталкиваются с нехваткой витамина С. Он не накапливается в организме, поэтому пополнять его запасы нужно каждый день.«Квашенная капуста, например, является богатейшим источником витамина С, его там даже больше, чем в свежей. И даже больше, чем в цитрусовых. А половинка болгарского перца, который тоже находится в свободном доступе в любое время года, полностью компенсирует суточную норму. Отличный вариант еще и мороженные ягоды, которых тоже раньше не было, черная смородина, шиповник. Частично он теряет витамины при заваривании, но их там настолько много, что все равно остается достаточно. Ну и, конечно, огромное количество витаминов содержится в зелени, которая тоже продается круглогодично», — рассказала эксперт.Еще один часто встречающийся дефицит – витамина D. Его можно компенсировать употреблением в пищу жирной рыбы и печени трески.«Одной баночки печени трески, например, хватит для того, чтобы компенсировать недостаток витамина D для всей семьи. Потребляя печень пару раз в неделю мы очень хорошо повысим его уровень. Также очень полезна жирная рыба: селедка, запеченная скумбрия. Они не выращиваются искусственно, но содержат много витаминов», — отметила диетолог.Нехватку витаминов группы B диетолог рекомендовала восполнить так же с помощью изменений в рационе.«Сейчас идет пост, многие убрали из рациона мясо и печень, что, кстати, влечет за собой еще и недостаток железа. Чтобы хоть как-то закрыть этот дефицит, необходимо употреблять в пищу отруби, цельнозерновой хлеб, больше фруктов», — подчеркнула Елена Соломатина.