Ультразвук может заранее разбить камни в почках

Ультразвуковые волны могут успешно уничтожать камни в почках ещё до того, как человеку потребуется выводить их вместе с мочой. Это весьма болезненная для большинства пациентов процедура.Исследователи из Вашингтонского университета в Сиэтле выяснили, что процедура литотрипсии или ультразвукового воздействия, применяемая для уничтожения камней в почках, может помочь пациентам избежать очень болезненной необходимости выводить эти камни при мочеиспускании. Ультразвуковые волны расщепляют конкременты в почках на такие мельчайшие частицы, что они выводятся с мочой безо всякой боли. Причём для этого требуется быстрая 10-минутная процедура, после которой пациент может избежать других методов лечения мочекаменной болезни, ныне использующихся в клинической практике.Выведение камня с мочой - это очень болезненная необходимость, поскольку этот твердой объект должен пройти по всему мочеиспускательному каналу и выйти наружу. Авторы исследования наблюдали за результатом лечения 19 пациентов, каждый из которых уже страдал от почечных колик. Все они прошли через литотрипсию, измельчившую их камни в почках. Это неинвазивная процедура, она требует во много раз меньше времени и ресурсов, чем хирургическая операция, и тем более пациентам не надо мучиться, выпивая много литров воды и стараясь вывести камни наружу с мочой естественным образом.В целом, у 19 добровольцев было на всех 25 камней. Каждый прошёл через 10-минутную процедуру. С её помощью было измельчено 90% камней, причем 40% практически в пыль. Но даже оставшиеся видимыми фрагменты были настолько маленькими, что они не вызвали никакой боли при мочеиспускании. Также последующее наблюдения за больными не выявили никаких отрицательных побочных эффектов.