Врач рассказал, может ли вызвать недостаток употребления сахара негативные последствия на организм

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Россияне начинают судорожно скупать продовольственные запасы в магазинах, опасаясь еще большего увеличения цен и нехватки продуктов. В особенности это касается сахарного песка и его разновидностей. Крупные сети продовольственных магазинов уже ввели запрет на продажу одного продукт в больших количествах в одни руки. На этом фоне люди задаются вопросом о необходимости и важности употребления сахара. На эту тему информационное агентство “Слово и Дело” побеседовало с выдающимся врачом Сергеем Грошевым.В начале беседы Сергей отметил, что организм получает сахар в трех видах. Это глюкоза, сахароза и фруктоза. Последние две организм “переваривает” в глюкозу. Она помогает восполнять запас энергии и поддерживать нормальное состояние человека. Однако исключительно глюкозу потребляет лишь головной мозг - из молекулы он черпает энергию, пояснил Сергей. Другие ткани и органы человека могут питаться как от глюкозы, так и от жиров. Эксперт сказал, что глюкоза, при отсутствии поступающего сахара извне, может образоваться из фруктов, овощей и других продуктов, а также и из гликогена. Поэтому “экстренной” необходимости в употреблении сахара с точки зрения физиологии нет.В конце интервью врач также отметил психологический аспект вопроса. Многие люди часто отдают предпочтение вредной пище, в том числе сладкой, так как она кажется более вкусной. Однако исключительной необходимости это сахару не прибавляет, поэтому человек может спокойно обойтись и без него.