Врач рассказал, может ли вызвать недостаток употребления сахара негативные последствия на организм
В начале беседы Сергей отметил, что организм получает сахар в трех видах. Это глюкоза, сахароза и фруктоза. Последние две организм “переваривает” в глюкозу. Она помогает восполнять запас энергии и поддерживать нормальное состояние человека. Однако исключительно глюкозу потребляет лишь головной мозг - из молекулы он черпает энергию, пояснил Сергей. Другие ткани и органы человека могут питаться как от глюкозы, так и от жиров. Эксперт сказал, что глюкоза, при отсутствии поступающего сахара извне, может образоваться из фруктов, овощей и других продуктов, а также и из гликогена. Поэтому “экстренной” необходимости в употреблении сахара с точки зрения физиологии нет.
В конце интервью врач также отметил психологический аспект вопроса. Многие люди часто отдают предпочтение вредной пище, в том числе сладкой, так как она кажется более вкусной. Однако исключительной необходимости это сахару не прибавляет, поэтому человек может спокойно обойтись и без него.
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