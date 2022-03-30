Чем грозит привычка каждый день есть одно и то же

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм недавно признался, что его жена Виктория употребляет одно и то же блюдо на протяжении последних 25 лет. Однако эксперты полагают, что каким бы здоровым оно ни было, подобный стиль питания опасен.У каждого из нас есть какие-то любимые блюда или продукты, и некоторые относятся к категории не очень полезных вроде тортиков или блинов, а другие вполне подходят для здорового питания. К примеру, так можно сказать про какую-нибудь тёртую морковь, овощной салат или жирную рыбу. Но полезность блюда вовсе не означает то, что вы можете есть его каждый день всю свою оставшуюся жизнь. Недавно Дэвид Бекхэм признался, что его жена употребляет жареную рыбу с овощами на пару каждый день (!) на протяжении 25 лет. Конечно, рыба полезна, а приготовленные на пару овощи ещё полезнее, но насколько эта привычка укрепляет здоровье?Британские эксперты полагают что такое питание лишает Викторию Бекхэм и других людей с аналогичными привычками некоторых ключевых нутриентов. Особенно это хорошо заметно, если попросить того или иного человека вести дневник питания, куда он записывает всё, что съедает за день, и в каком количестве. Нехватка разнообразия более опасна для здоровья в плане питания, чем нечастое употребление нездоровых продуктов.Ни одно блюдо не даст нам абсолютно все нутриенты, которые нужны - таких просто не существует. Именно поэтому и требуется разнообразие в приёме пищи, как полагают диетологи из Королевского колледжа Лондона. Их исследования показывают, что нам нужно это разнообразие для максимального укрепления здоровья кишечника, которое, в свою очередь, влияет и на прочие аспекты работы человеческого организма. А значит, наше питание должно быть полностью сбалансированным по количеству белков, жиров и углеводов и по многим другим параметрам.