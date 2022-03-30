34, 60 и 78 лет: 3 этапа старения организма

По данным исследователей Университета Стенфорда наступление старческих изменений не происходит непрерывно. Издательство Nature Medicine опубликовало результаты наблюдений, согласно которым, физиологическое старение включает три основных момента – 34, 60 и 78 лет.Ученые проводили анализ плазмы (жидкая бесклеточная фракция крови) около 4300 человек разных возрастных групп. В ходе исследования они сделали вывод, что показатели 373 белков говорят о физическом состоянии пациента и показывают колебания в организме, происходящие с возрастом.Этапы старения телаБелки плазмы – показатели здоровьяУченые исследователи уже давно знали о том, что по состоянию и количеству определенных белковых структур в крови можно узнать о проблемах со здоровьем пациента – например, измерение липопротеинов дает информацию о нарушениях в работе сердечно-сосудистого аппарата.Но, как сообщил профессор неврологии Стенфордского университета Висс-Корай в своем пресс-релизе, что ранее ученые-исследователи не знали, что состав около трети всех белков значительно меняется по мере старческих изменений в организме. В настоящее время, применяя полученные результаты исследований, можно определять биологический возраст с погрешностью в три года.Это исследование заставило обратить пристальное внимание на изменения в показателях белков плазмы. Ученые утверждают, что каждый человек проходит три поворотных момента старения, которые наступают в определенном возрасте. Ученые не исключают того, что колебания количества белков является не только характеристикой здоровья, но и само способно вызывать наступление возрастных изменений.Белковые структуры осуществляют основную работу в составе клеток человека. Когда их показатели снижаются, то это означает, что существенные изменения происходят в самом организме. Изучая множество белков, ученые-исследователи получили наглядную картину того, каким переменам подвергается тело человека.Старение зависит от полаСпециалисты получили результаты исследований, которые заставили их сделать вывод, что старость не считается постепенным и непрерывным процессом. Она наступает одномоментно, и происходит это в 3 основных этапа, которые выпадают примерно на 34, 60 и 78 лет.Данные исследования показали, что вместо того, чтобы непрерывно и плавно возрастать, уменьшаться или поддерживать свое количество белков, на всех жизненных этапах, показатели в течение многих десятилетий остаются неизменными, а потом происходит их резкий скачок в ту или иную стороны.Исследователи утверждают, что такие резкие изменения в белковых структурах плазмы характеризуют три отдельных жизненных этапа человека: состояние молодости, пожилого среднего возраста и собственно, старость. Помимо этого, ученые выяснили, что изменения данных огромного числа белковых структур происходили не одинаково, и зависели от пола пациента. Это подтвердило, что для мужчин и женщин старость наступает по-разному.Исследователи полагают, что исследования белковых показателей могут принести большую пользу в недалеком будущем. С помощью анализов будет возможно выявлять случаи преждевременного наступления старости. Это поможет врачам вмешиваться и влиять на потенциальное развитие нарушений организма, таких, как старческая деменция. Также, исследовательские данные могут помочь в разработке новых способов замедлять возрастное угасание организма.Ученые считают, что применяя полученные методики на практике, можно получить значительную пользу и со временем, найти средства от заболевания Альцгеймера и сердечно-сосудистых нарушений.