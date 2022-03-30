Для девочек социальные сети опаснее

Всевозможные социальные сети начинают негативно влиять на психику девочек раньше, чем мальчиков. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета.Не счесть исследований, доказавших опасность социальных сетей для неустойчивой психики подростков. И вот теперь ученые из Великобритании доказали, что разного рода социальные платформы способны воздействовать на психологическое благополучие девочек раньше, чем мальчиков. Психологи обнаружили, что если девочки активно тратят время на социальные сети в возрасте от 11 до 13 лет, то они реже испытывают удовлетворение от собственной жизни годом спустя. А вот у мальчиков это отмечается в период от 14 до 15 лет.При этом никакой связи между использованием социальных сетей и психическим благополучием в других возрастных группах кроме возраста в 19 лет обнаружено не было. А в 19 лет социальные сети опять приводили к снижению удовлетворения от собственной жизни, но уже у девушек и юношей одновременно.Авторы исследования надеются, что его результаты прольют дополнительный свет на вопрос о том, как именно социальные сети сейчас влияют на рост психических расстройств у молодых людей, который виден невооружённым взглядом. Количество детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет с серьёзными психологическими проблемами в период с 2017 по 2021 год выросло на 50%. Сейчас от проблем с психикой страдает по 5 школьников в каждом классе, как показывают наблюдения.