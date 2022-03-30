Если у вас появилась хоть одна из этих 22 мыслей — без психолога не обойтись

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По словам специалистов, наши мысли выступают маркерами того, что творится в нашей жизни — и с нашей психикой. Поэтому не стоит их игнорировать.С болезнями нашего тела все на первый взгляд просто: стал хуже видеть — идешь к офтальмологу, заболел зуб — к дантисту. А что насчет психического здоровья? Очень долго человек может страдать из-за тех или иных психологических проблем и даже не замечать этого. Впрочем, как говорят психологи, самым ярким симптомом подобных проблем могут стать наши мысли.Психолог, психотерапевт. Член общероссийской психотерапевтической лиги. Опыт работы более 10 лет.Думаю, про очевидные эмоциональные состояния, с которыми стоит обратиться к психологу, знают многие. Но не многие знают о том, что есть не столь очевидные «звоночки» — мысли по которым можно определить, что пора к психологу.«А для чего все это?»Речь идет о вопросе в целом, о жизни самого человека, о смысле его существования, так сказать «бытия». Если замечаете, что периодически крутятся в голове подобные мысли, возможно, вы движетесь не в том направлении. Даже при внешнем благополучии жизни есть вероятность, что хотелось/хочется вам совершенно другого.«Без него/нее я пропаду»Мысль-маркер отсутствия собственной опоры, внутренней эмоциональной базы, все зиждется на другом человеке. Кстати подобные мысли касаются и работы, если работа это самое ценное, что есть в жизни: «без этой работы я никто».«Со мной-то все в порядке, просто вокруг люди, которые мешают жить»Если вам кажется, что во всех бедах виноваты другие люди и обстоятельства, задумайтесь, а на самом ли деле это так? А может быть, вашей психике страшно увидеть реальность?«Меня уже ничто не радует»Вроде и проблем нет, в жизни все в порядке, но радости не испытываете, постоянное чувство пустоты. Часто возникает в том случае, если человек живет «не своей жизнью», то есть ориентация при выборе профессии, супруга или супруги, образа жизни была более рациональной. Эмоциональный фактор не учитывался, далее пришлось его подавлять и вот спустя какое-то время вы уже и не помните, чего хотели, просто ощущаете, что чего-то не хватает. А не хватает именно того, подавленного когда-то ранее.«Ничего не хочу»Такие мысли говорят о том, что вам не нравится то, чем вы занимаетесь, вам не нравится ваш образ жизни, но вы не знаете другого, либо знаете, но по каким то причинам запрещаете себе даже попробовать.«Живу ради детей»Очень яркий показатель того, что в жизни родителя происходит… да ничего не происходит, вот и живет жизнью детей. При этом сам родитель не «живет», да и детям по итогу мало радости от подобного эмоционального слияния.В большинстве случаев именно в подобных семьях подростковый период детей не проходит незамеченным, довольно болезненная сепарация (психологический процесс отделения ребенка от родителей, процесс становления отдельной самостоятельной и независимой личности) оставляет яркий след в воспоминаниях обеих сторон. А порой сепарации так и не случается, а дальше и у повзрослевшего ребенка ничего в жизни не происходит. Начинается жизнь ради кого-то, ради работы и вопросы бытия.Любые навязчивые мыслиЛюбые мысли при чрезмерном «присутствии», фиксации, говорят о трудностях с ментальным здоровьем. Почему «держит» и не отпускает? Если за что-то зацепилось, значит есть за что. Это могут быть мысли о человеке, о ситуациях, о прошлом, о будущем, о чем угодно.Кстати, важно отметить: если у вас периодически возникает вопрос, а не сошел ли я с ума, выдыхайте: вы точно не сошли с ума, с психическим здоровьем у вас все в порядке.Возможно, вы переживаете эмоциональные, психологические трудности, поработать с психологом, психотерапевтом стоит, но вы здоровы и совместно со специалистом все решаемо.Да-да. Не стоит смеяться над этим пунктом, людям кажется, что они сошли с ума, намного чаще, чем мы могли бы подумать. А на самом деле чрезмерное эмоциональное напряжение и усталость «требуют» обратить внимание на свое состояние.Когнитивная психотерапия исходит из того, что все наше поведение зависит от мыслей. Как и наши эмоции.Цепочка такова: глубинные убеждения (заложенные в процессе взросления), автоматические мысли (или образы), которые порождают эмоции, которые определяют поведение (действие, бездействие, новые мысли).Какие-то мысли стимулируют и помогают жить в гармонии, какие-то вызывают проблемы эмоциональные и следовательно — поведенческие.Рассмотрим депрессию и триаду, предложенную Аароном Беком (основатель когнитивной психотерапии). По его словам, о наличии у человека депрессии могут свидетельствовать следующие мысли:«Я никчемный человек»;«Я неудачник»;«Я недостоин любви»;«Люди ко мне враждебны»;«Все знают, насколько я ничтожен»;«В будущем меня не ждет ничего хорошего».Был у меня в практике такой случай: клиент — предприниматель, партнерство юридическое. В новогодние дни партнер оценил доход фирмы и предложил выписать премии им и сотрудникам.Мой клиент получил деньги, принес домой и подумал: «Надо их вернуть, я их не заслужил». После этого он написал мне. Оказалось, у него депрессия средней тяжести, при этом дистимия — высокоактивная депрессия. Он трудится и успешен, но не наслаждается жизнью и своими достижениями.Для различных расстройств личности выделяются конкретные мысли, которые могут подсказать специалистам, с чем именно предстоит работать.Например, при зависимом расстройстве личности человек нередко думает:«Это сложно для меня»;«Я опозорюсь»;«Я потерплю неудачу».У алкоголиков могут появляться такие мысли:«Я не могу жить без спиртного»;«Я скучный трезвый»«Быть трезвым скучно».При гистрионном расстройстве пациент часто думает: «я должна привлекать внимание», при тревожном: «что-то произойдет, я в опасности».Кстати, еще важно обращать внимание на мысли, которые возникают у вас относительно других людей. Если вы, например, опаздываете куда-то, орете на жену и думаете «вот она овца» — возможно, что подобная реакция была принята в вашей родительской семье.«Все дело в мыслях. Мысль — начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования: работать над мыслями…» — мудро сказал Лев Толстой.Поэтому, чтобы понять, стоит ли обращаться к психологу, обратите внимание на свои мысли и то, как живете. Может, есть желание жить иначе, лучше, счастливее? Может вообще нет желания жить? Попробуйте нарисовать свое будущее без проблем, которые сейчас имеются, без проблем, к которым привели ваши мысли.